TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ

Đến gần 18 giờ ngày 9.9, các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn liên quan xe container và 3 ô tô, gây ùn ứ trên cầu Phú Hữu, phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nam tài xế chạy xe container trên đường Võ Chí Công, hướng từ cầu Phú Mỹ đi Khu Công nghệ cao TP.HCM. Khi xe container đang di chuyển qua cầu Phú Hữu thì xảy ra va chạm vào đuôi ô tô khách 16 chỗ. Cú va chạm mạnh làm ô tô khách lao nhanh về trước, tông liên tiếp vào 2 ô tô con đang chạy cùng chiều.

Các phương tiện sau đó dừng lại, chắn hoàn toàn làn cầu Phú Hữu, khiến giao thông ùn ứ. Tại hiện trường, xe container và ô tô khách hư hỏng nặng, 2 ô tô con móp méo. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời có mưa.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn không gây thương vong. Nhận định ban đầu nguyên nhân có thể do các phương tiện không đảm bảo an toàn về khoảng cách.