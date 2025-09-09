CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm

Ngày 9.9, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các tài xế ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thông qua hệ thống thiết bị giám sát (camera) hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe.

CSGT trích xuất camera ghi cảnh tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe đầu kéo ẢNH: CAMERA GIÁM SÁT

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C-519.xx. Qua kiểm tra camera hành trình, CSGT phát hiện lúc 7 giờ 33 phút, tài xế Đ.V.Q chạy xe đến giao lộ Trần Văn Giàu - Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ) thì có hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô.

Tổ công tác giải thích việc sử dụng điện thoại sẽ giảm tập trung trong lúc lái ô tô là vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế cung cấp được các loại giấy tờ liên quan và chấp nhận lỗi vi phạm.

Với hành vi này, anh Q. sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe đầu kéo bất ngờ vì bị CSGT xử phạt khi trích xuất camera hành trình từ chính xe mình ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tiếp đó, CSGT kiểm tra camera hành trình của xe đầu kéo biển số 50H-163.xx do tài xế N.Đ.T điều khiển và xe container biển số 51E-002.xx do tài xế T.V.C điều khiển.

Qua đó, CSGT phát hiện lúc 8 giờ 39 phút, tài xế T. cho xe dừng vào nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa. Lúc 9 giờ, tài xế C. đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe trên đường Trần Văn Giàu (xã Tân Vĩnh Lộc).

Với hành vi dừng xe nơi có biển cấm, tài xế T. bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng; còn tài xế C. bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm.

Ít phút sau, CSGT kiểm tra camera hành trình xe khách biển số 64LD-000.xx, phát hiện tài xế T.T.N vi phạm không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của vạch kẻ đường, lúc 9 giờ 40 phút tại số C14/19 Lê Khả Phiêu (xã Tân Nhựt). Với hành vi này, tài xế bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Tiếp đó, qua trích xuất camera hành trình nhiều xe đầu kéo, CSGT còn phát hiện các trường hợp tài xế không thắt dây an toàn. Với lỗi này, mỗi tài xế bị phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng, người ngồi sau bị phạt từ 350.000 - 400.000 đồng.

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý các tài xế vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong buổi sáng 9.9, tổ công tác xử phạt hàng loạt tài xế xe khách, xe tải và xe đầu kéo thông qua biện pháp nghiệp vụ trích xuất dữ liệu camera hành trình. Đây là biện pháp hiệu quả được lực lượng chức năng áp dụng để xử lý phương tiện vi phạm, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua khu vực.