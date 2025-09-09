Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/09/2025 14:23 GMT+7

Thông qua kiểm tra camera hành trình trên xe khách, xe tải, xe đầu kéo, lực lượng CSGT An Lạc (TP.HCM) đã lập biên bản, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm.

Ngày 9.9, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các tài xế ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thông qua hệ thống thiết bị giám sát (camera) hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe.

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm - Ảnh 1.

CSGT trích xuất camera ghi cảnh tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe đầu kéo

ẢNH: CAMERA GIÁM SÁT

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C-519.xx. Qua kiểm tra camera hành trình, CSGT phát hiện lúc 7 giờ 33 phút, tài xế Đ.V.Q chạy xe đến giao lộ Trần Văn Giàu - Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ) thì có hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô.

Tổ công tác giải thích việc sử dụng điện thoại sẽ giảm tập trung trong lúc lái ô tô là vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế cung cấp được các loại giấy tờ liên quan và chấp nhận lỗi vi phạm.

Với hành vi này, anh Q. sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm - Ảnh 2.

Tài xế xe đầu kéo bất ngờ vì bị CSGT xử phạt khi trích xuất camera hành trình từ chính xe mình

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tiếp đó, CSGT kiểm tra camera hành trình của xe đầu kéo biển số 50H-163.xx do tài xế N.Đ.T điều khiển và xe container biển số 51E-002.xx do tài xế T.V.C điều khiển.

Qua đó, CSGT phát hiện lúc 8 giờ 39 phút, tài xế T. cho xe dừng vào nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa. Lúc 9 giờ, tài xế C. đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe trên đường Trần Văn Giàu (xã Tân Vĩnh Lộc).

Với hành vi dừng xe nơi có biển cấm, tài xế T. bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng; còn tài xế C. bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm.

Ít phút sau, CSGT kiểm tra camera hành trình xe khách biển số 64LD-000.xx, phát hiện tài xế T.T.N vi phạm không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của vạch kẻ đường, lúc 9 giờ 40 phút tại số C14/19 Lê Khả Phiêu (xã Tân Nhựt). Với hành vi này, tài xế bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Tiếp đó, qua trích xuất camera hành trình nhiều xe đầu kéo, CSGT còn phát hiện các trường hợp tài xế không thắt dây an toàn. Với lỗi này, mỗi tài xế bị phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng, người ngồi sau bị phạt từ 350.000 - 400.000 đồng.

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm - Ảnh 3.

CSGT TP.HCM kiểm tra camera hành trình, xử lý các tài xế vi phạm

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong buổi sáng 9.9, tổ công tác xử phạt hàng loạt tài xế xe khách, xe tải và xe đầu kéo thông qua biện pháp nghiệp vụ trích xuất dữ liệu camera hành trình. Đây là biện pháp hiệu quả được lực lượng chức năng áp dụng để xử lý phương tiện vi phạm, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua khu vực.

Tin liên quan

TP.HCM: Mời làm việc 2 xe khách chắn hết đường, xe máy phải chạy lên vỉa hè

TP.HCM: Mời làm việc 2 xe khách chắn hết đường, xe máy phải chạy lên vỉa hè

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại 2 chiếc xe khách dừng chắn hết đường Ngô Gia Tự (TP.HCM), các xe máy phải chạy lên vỉa hè mới vượt qua được,

Khám phá thêm chủ đề

CSGT TP.HCM xử lý camera hành trình tài xế Vi Phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận