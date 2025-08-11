TP.HCM: Mời làm việc 2 xe khách chắn hết đường, xe máy phải chạy lên vỉa hè

Ngày 11.8, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời làm việc 2 tài xế và chủ xe khách T.L.T và D.Q để làm rõ nội dung đoạn clip dừng chắn hết đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (quận 5 cũ).

2 xe khách dừng chắn hết đường Ngô Gia Tự ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe khách của nhà xe T.L.T và D.Q dừng chắn hết làn đường xe máy. Vì 2 xe này chắn hết làn đường nên rất nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để vượt qua.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của 2 tài xế vì làm cản trở giao thông nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Chợ Lớn đã phối hợp các đơn vị liên quan, khẩn trương xác minh. Qua đó, bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Ngô Gia Tự, đoạn qua địa bàn phường An Đông.

Hiện lực lượng CSGT đã mời chủ phương tiện cùng tài xế lên để làm rõ lý do, xử lý theo quy định.