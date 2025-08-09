Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn ở phường Cầu Kiệu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/08/2025 13:05 GMT+7

Chiếc xe khách bị cháy lớn sau tai nạn liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM).

Đến 13 giờ ngày 9.8, Công an phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xe khách sau tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu.

TP.HCM: Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn ở phường Cầu Kiệu- Ảnh 1.

Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Cầu Kiệu cho hay, đã nắm thông tin ban đầu vụ việc và đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi chợ Bà Chiểu. 

Khi đến đoạn trước công viên văn hóa Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu) thì xe tải thắng gấp do xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Lúc này, xe khách 16 chỗ chạy phía sau đến không kịp xử lý, tông vào đuôi xe tải.

Cú tông mạnh làm chiếc xe khách 16 chỗ bốc cháy dữ dội, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, xử lý dập tắt đám cháy.

Cũng theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách không có khách và vụ việc không gây thương vong nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn.

TP.HCM: Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn ở phường Cầu Kiệu- Ảnh 2.

Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện Công an phường Cầu Kiệu đang phối hợp các đơn vị chức năng xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

