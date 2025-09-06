Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu camera hành trình 70mai

TP.HCM, ngày 1.9.2025 - Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức chính thức được thương hiệu camera hành trình 70mai lựa chọn làm đại sứ tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược, tiếp bước cho hành trình phát triển của 70mai tại thị trường Đông Nam Á.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hình ảnh đại diện đầy cảm hứng không chỉ đơn thuần là một chiến dịch quảng bá, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của 70mai trong việc đồng hành cùng người dùng Việt Nam trên mọi hành trình.

Nguyễn Hoàng Đức - Đại sứ thương hiệu của 70mai tại Việt Nam

Trên sân cỏ, Hoàng Đức nổi bật bởi sự điềm tĩnh, kỹ thuật và khả năng kiểm soát trận đấu. Ngoài đời, anh là hình mẫu của sự kiên định và đáng tin cậy - những giá trị mà 70mai luôn đặt lên hàng đầu trong mỗi sản phẩm camera hành trình.

Việc chọn Hoàng Đức làm đại sứ không chỉ là chiến lược truyền thông, mà là sự kết nối giữa công nghệ và con người. 70mai và Hoàng Đức cùng chia sẻ một sứ mệnh: giúp người dùng Việt Nam cảm thấy an tâm hơn trên mọi cung đường, với thông điệp "An toàn trên mọi hành trình".

70mai công bố Đại sứ thương hiệu kết hợp ra mắt camera hành trình 4K A800SE

Sự kiện công bố Nguyễn Hoàng Đức là đại sứ thương hiệu không chỉ là bước đi chiến lược của 70mai, mà còn là sự kết nối giữa công nghệ và con người. Cùng lúc, 70mai giới thiệu mẫu camera hành trình A800SE - thiết bị mang trong mình triết lý "an toàn và chính xác" mà cả thương hiệu và Hoàng Đức đều theo đuổi.

Với khả năng ghi hình 4K, khẩu độ lớn F1.55 và công nghệ Super Night Vision, 70mai A800SE giúp người dùng ghi lại từng khoảnh khắc rõ nét, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tính năng HDR, điều khiển bằng giọng nói và bộ nhớ mở rộng lên đến 512GB mang đến sự chủ động và tiện nghi trên mọi cung đường.

Điểm nhấn của A800SE là khả năng ghi hình khẩn cấp với bộ đệm thông minh, lưu trọn diễn biến trước và sau va chạm. Giống như cách Hoàng Đức luôn hiện diện vững vàng trong đội hình, A800SE là người bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ người dùng trong mọi tình huống bất ngờ.

70mai Việt Nam: Khẳng định vị thế - Lan tỏa giá trị cùng đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức

Là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm của thương hiệu 70mai tại Việt Nam, 70mai Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh số trung bình 35% mỗi năm và sự tin tưởng từ người tiêu dùng. Các dòng sản phẩm như A500S, A510, M310 luôn nằm trong top đầu về doanh số, được đánh giá cao bởi cộng đồng tài xế công nghệ và các doanh nghiệp.

Thương hiệu đã đầu tư bài bản vào hệ thống phân phối với hơn 2.000 đại lý, showroom hiện đại và sự hiện diện tại các sự kiện lớn như Vietnam Motor Show, Automechanika và Vietnam Expo. Sự hợp tác với các gara, showroom ô tô và hệ thống lắp đặt chuyên nghiệp giúp 70mai tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc lựa chọn Nguyễn Hoàng Đức làm đại sứ thương hiệu là bước đi chiến lược, thể hiện tinh thần đổi mới và cam kết phát triển bền vững. Anh là biểu tượng của sự nỗ lực, kiên trì và cảm hứng - những giá trị mà 70mai mong muốn truyền tải đến người dùng Việt Nam trong hành trình công nghệ tương lai.

Camera hành trình 70mai 4K A800SE đã và đang được phân phối chính thức tại 70mai Việt Nam. Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm chính hãng tại đây: