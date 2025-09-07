Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM xử lý tài xế đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/09/2025 14:24 GMT+7

Nam tài xế xe đầu kéo chạy sai làn, vượt đèn đỏ bị người dân ghi hình, phản ánh đến cơ quan chức năng. CSGT TP.HCM đã lập biên bản, với mức phạt từ 22 - 26 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 7.9, Trạm CSGT quốc lộ 13 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) vừa lập biên bản xử lý trường hợp xe đầu kéo vượt đèn đỏ, từ thông tin của người phản ánh.

CSGT TP.HCM xử lý tài xế đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13- Ảnh 1.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 15 giờ 25 ngày 6.9, từ video do người dân cung cấp, một xe ô tô đầu kéo biển số 61H-045.96 chạy vào làn đường dành cho xe máy trên quốc lộ 13. 

Sau đó, phương tiện này tiếp tục vượt qua nút giao Hồ Văn Mên (phường Thuận An, Bình Dương cũ) và rẽ phải khi tín hiệu đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay trong chiều cùng ngày, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh và mời tài xế điều khiển xe đầu kéo đến trụ sở làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là ông N.V.T (41 tuổi, ở phường Bình Dương, TP.HCM).

Với hành vi đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, ông T. bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền phạt từ 22 triệu - 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM xử lý tài xế đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

CSGT TP.HCM xử lý tài xế đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

ẢNH: CACC

Phòng CSGT, Công an TP.HCM nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm khi được người dân cung cấp hình ảnh đều sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, giao thông tại một số cửa ngõ TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ.

