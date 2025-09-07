Ngày 7.9, Trạm CSGT quốc lộ 13 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) vừa lập biên bản xử lý trường hợp xe đầu kéo vượt đèn đỏ, từ thông tin của người phản ánh.

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 15 giờ 25 ngày 6.9, từ video do người dân cung cấp, một xe ô tô đầu kéo biển số 61H-045.96 chạy vào làn đường dành cho xe máy trên quốc lộ 13.

Sau đó, phương tiện này tiếp tục vượt qua nút giao Hồ Văn Mên (phường Thuận An, Bình Dương cũ) và rẽ phải khi tín hiệu đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay trong chiều cùng ngày, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh và mời tài xế điều khiển xe đầu kéo đến trụ sở làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là ông N.V.T (41 tuổi, ở phường Bình Dương, TP.HCM).

Với hành vi đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, ông T. bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền phạt từ 22 triệu - 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM xử lý tài xế đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ẢNH: CACC

Phòng CSGT, Công an TP.HCM nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm khi được người dân cung cấp hình ảnh đều sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.