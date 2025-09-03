Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
03/09/2025 10:19 GMT+7

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, giao thông tại một số cửa ngõ TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ.

Sáng 3.9, ngày đầu tiên người dân TP.HCM đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, giao thông tại một số tuyến cửa ngõ phía đông thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Ùn ứ tại quốc lộ 13, sáng 3.9

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tình trạng ùn ứ xuất hiện từ khoảng 7 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Bình Lợi và các tuyến kết nối như: quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Xí đã ken đặc phương tiện.

Rất đông ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút. Tiếng còi xe, khói bụi, khiến các phụ huynh chở con nhỏ đến trường lâm vào cảnh mệt mỏi, chật vật len lỏi từng khoảng trống để thoát ra khỏi đám đông.

Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất phát từ hướng quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Triệu 2 vào trung tâm thành phố.

Lực lượng CSGT TP.HCM đã có mặt từ sớm tại vòng xoay cầu Bình Lợi và các nút giao lân cận để phân luồng, điều tiết, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân ùn ứ là do điều chỉnh giao thông phục vụ thi công công trình khu vực và lượng phương tiện tăng đột biến sau lễ.

Cụ thể, trước đó, chiều 27.8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đã điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Theo đó, ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, buộc phải dồn qua cầu Bình Triệu 2 hoặc đi theo lộ trình thay thế qua Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng. Xe máy vẫn được phép lưu thông bình thường.

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 2.

Phụ huynh mệt mỏi giữa dòng phương tiện trong sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 3.

Lực lượng CSGT TP.HCM có mặt từ sớm điều tiết giao thông

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 4.

Tình trạng ùn ứ xuất hiện tại nút giao quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 5.

Cầu Bình Triệu 1 đang trong giai đoạn thi công nên khu vực bị thu hẹp, di chuyển khó khăn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sự điều chỉnh này cộng với lưu lượng phương tiện tăng cao sau kỳ nghỉ dài ngày khiến sáng nay, khu vực cửa ngõ đông bắc TP.HCM trở nên quá tải.

Tin liên quan

Quốc lộ 13 và đường Đỗ Mười ùn ứ xe kéo dài nhiều km sau mưa lớn ở TP.HCM

Quốc lộ 13 và đường Đỗ Mười ùn ứ xe kéo dài nhiều km sau mưa lớn ở TP.HCM

Sau mưa lớn chiều tối 5.8, các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13 và đường Đỗ Mười (TP.HCM) ùn ứ xe kéo dài nhiều km.

Khám phá thêm chủ đề

ùn ứ TP.HCM Quốc Lộ 13 Đường Phạm Văn Đồng Nghỉ lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận