Ùn ứ cửa ngõ TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 3.9, ngày đầu tiên người dân TP.HCM đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, giao thông tại một số tuyến cửa ngõ phía đông thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.

Ùn ứ tại quốc lộ 13, sáng 3.9 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tình trạng ùn ứ xuất hiện từ khoảng 7 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Bình Lợi và các tuyến kết nối như: quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Xí đã ken đặc phương tiện.

Rất đông ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút. Tiếng còi xe, khói bụi, khiến các phụ huynh chở con nhỏ đến trường lâm vào cảnh mệt mỏi, chật vật len lỏi từng khoảng trống để thoát ra khỏi đám đông.

Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất phát từ hướng quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Triệu 2 vào trung tâm thành phố.

Lực lượng CSGT TP.HCM đã có mặt từ sớm tại vòng xoay cầu Bình Lợi và các nút giao lân cận để phân luồng, điều tiết, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân ùn ứ là do điều chỉnh giao thông phục vụ thi công công trình khu vực và lượng phương tiện tăng đột biến sau lễ.

Cụ thể, trước đó, chiều 27.8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đã điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Theo đó, ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, buộc phải dồn qua cầu Bình Triệu 2 hoặc đi theo lộ trình thay thế qua Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng. Xe máy vẫn được phép lưu thông bình thường.

Phụ huynh mệt mỏi giữa dòng phương tiện trong sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng CSGT TP.HCM có mặt từ sớm điều tiết giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tình trạng ùn ứ xuất hiện tại nút giao quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cầu Bình Triệu 1 đang trong giai đoạn thi công nên khu vực bị thu hẹp, di chuyển khó khăn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sự điều chỉnh này cộng với lưu lượng phương tiện tăng cao sau kỳ nghỉ dài ngày khiến sáng nay, khu vực cửa ngõ đông bắc TP.HCM trở nên quá tải.