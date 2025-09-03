Bác sĩ chỉ cách thanh lọc và lấy lại cân bằng sau kỳ nghỉ lễ dài

Biểu hiện của sự “quá tải”

Theo tiến sĩ - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, sau một thời gian ăn uống không kiểm soát, hệ tiêu hóa bị “quá tải” với các biểu hiện đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, đi ngoài phân lỏng hoặc táo bón.

Bên cạnh đó, nhiều người ghi nhận tình trạng tăng đường huyết, tăng huyết áp do tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế, đường đơn, muối và chất béo bão hòa.

Ngoài ra, rối loạn giấc ngủ, tâm trạng thất thường... cũng là hậu quả của việc rối loạn nội tiết và tích tụ độc tố trong cơ thể.

Nếu không được can thiệp đúng cách, những rối loạn này có thể dẫn đến tình trạng chuyển hóa mạn tính và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Sau một thời gian ăn uống không kiểm soát, hệ tiêu hóa bị “quá tải” với các biểu hiện đầy bụng, chướng hơi Ảnh minh họa: AI

Nguy cơ rối loạn chức năng thận ở người bệnh nền

Những người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường..., cần đặc biệt cảnh giác sau kỳ nghỉ lễ.

Với bệnh tăng huyết áp, việc ăn mặn, uống nhiều bia rượu, ngủ thiếu giấc có thể làm huyết áp tăng đột ngột, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu não.

Đối với bệnh tim mạch, chế độ ăn giàu cholesterol xấu và chất béo bão hòa thúc đẩy tình trạng xơ vữa động mạch, làm gia tăng nguy cơ đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim.

Người mắc bệnh tiểu đường khi ăn uống thất thường, tiêu thụ lượng lớn đường và chất béo sẽ dễ khiến đường huyết dao động mạnh, tăng nguy cơ biến chứng cấp tính như hôn mê tăng áp lực thẩm thấu hoặc nhiễm toan ceton (một tình trạng rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng).

“Nhóm bệnh nhân trên còn rất dễ bị rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng thận nếu không điều chỉnh lối sống kịp thời sau thời gian ăn uống không kiểm soát dịp lễ”, bác sĩ Minh Mẫn nói thêm.

Làm gì để hỗ trợ giải độc cơ thể?

Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho hay để hỗ trợ cơ thể thải độc và điều hòa chuyển hóa sau kỳ nghỉ, một số loại nước uống tự nhiên được khuyến khích, gồm:

Trà xanh nhạt: Chứa nhiều polyphenol giúp chống oxy hóa mạnh, cải thiện chức năng mạch máu. Có thể uống từ 1 đến 2 ly mỗi ngày (tránh trà quá đậm để không gây mất ngủ).

Nước ép cần tây: Giàu kali tự nhiên, có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, có thể uống một ly buổi sáng trước bữa ăn.

Nước đậu đen rang: Giúp thanh nhiệt, giải độc gan và hỗ trợ ổn định đường huyết, có thể uống thay nước lọc trong ngày.

Nước gạo lứt rang: Cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và làm dịu thần kinh. Nên uống ấm và duy trì 1-2 ly mỗi ngày.

Nước atiso: Giải độc gan, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol máu. Nên uống một ly mỗi ngày (ấm hoặc nguội).

“Bên cạnh điều chỉnh dinh dưỡng, việc duy trì vận động thể lực nhẹ nhàng như đi bộ, các bài tập dưỡng sinh và đảm bảo ngủ đúng giờ, đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng để hỗ trợ cơ thể hồi phục toàn diện, chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn làm việc tiếp theo”, bác sĩ Nhất Duy nhấn mạnh.

Theo đó, bác sĩ gợi ý thực đơn mẫu cho 1 ngày “hồi phục” sau lễ, gồm:

Buổi sáng: Cháo yến mạch, một quả trứng luộc và một ly nước gạo lứt rang. Giữa sáng ăn nhẹ bằng một quả táo nhỏ.

Buổi trưa: Cá hấp gừng, canh rau ngót nấu với thịt nạc và cơm gạo lứt

Buổi xế: Uống một ly sinh tố cần tây - táo xanh không đường.

Buổi tối: Ăn nhẹ với salad rau trộn dầu oliu và ức gà nướng. Trước khi ngủ uống một ly nước atiso ấm.