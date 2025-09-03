Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hết lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại

Cao An Biên - Phạm Hữu
03/09/2025 09:37 GMT+7

Sáng nay 3.9, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ dài 4 ngày, nhiều tuyến đường ở TP.HCM nhộn nhịp người và xe. Chính thức hết nghỉ lễ 2.9, nhịp sống của thành phố trở lại bình thường.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 3.9, ngày đầu làm việc trở lại sau lễ 2.9, nhiều tuyến đường như Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông), đường Phạm Hùng (phường Chánh Hưng), đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), đường Điện Biên Phủ (phường Bàn Cờ)... nhộn nhịp người và xe hướng vào trung tâm TP.HCM.

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 1.

Nếu như những ngày nghỉ lễ vừa qua, cầu Chánh Hưng thông thoáng thì sáng nay, dòng xe hướng vào trung tâm TP.HCM đông đúc trở lại

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 2.

Người người hối hả đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 3.

Trên đường Phạm Hùng, dòng xe ùn ùn, chật kín nối đuôi nhau vào trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước đó, trong những ngày nghỉ lễ 2.9, hầu hết các tuyến đường đều ít người và xe, thông thoáng và di chuyển dễ dàng. Di chuyển từ phường Bình Đông đến phường Bàn Cờ để đi làm trở lại sáng nay, anh Duy Anh (36 tuổi), sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu cho biết anh gặp ùn ứ trong thời gian ngắn ở khu vực đường Phạm Hùng, đoạn lên cầu Chánh Hưng. Nhờ có CSGT điều tiết, anh không tốn quá nhiều thời gian để vượt qua đoạn đông xe.

"Lễ tôi không đi du lịch mà đón Quốc khánh ở TP.HCM. Những ngày lễ, mọi người nghỉ làm nên dù ra đường vào giờ cao điểm buổi sáng hay chiều đều thoải mái. Tuy nhiên sáng nay, mọi người đi làm trở lại, đường lại đông như bình thường", anh Duy Anh chia sẻ.

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 4.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên cầu Nguyễn Tri Phương

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT tích cực điều tiết dòng xe, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 6.

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 7.

Xe đông, nhiều người di chuyển lên vỉa hè

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 8.

Nhịp sống hối hả trở lại sau kỳ nghỉ lễ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau kỳ nghỉ lễ, anh cho biết đã nạp năng lượng đầy đủ để tiếp tục công việc thường nhật. Với anh, đây là kỳ nghỉ đặc biệt của bản thân và gia đình nhỏ khi dành thời gian cho người thân, gác lại bộn bề công việc.

Trong khi đó, chị Thảo Phan (26 tuổi) một nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn thì cho biết sáng nay khi đi làm từ phường Thủ Đức, chị cảm thấy nhịp sống của thành phố đã trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ dài.

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 9.

Dù đông xe song việc di chuyển trên nhiều tuyến đường vẫn thoải mái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 11.
Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 12.
Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 13.

Chính thức hết nghỉ lễ 2.9, nhiều người trở lại với cuộc sống thường nhật

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 14.
Hết nghỉ lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại - Ảnh 15.

Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay (ảnh trái) và đường Phan Văn Trị thuộc phường Gò Vấp sáng nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Vừa từ quê Ninh Thuận vào TP.HCM hôm qua, trong ngày cuối nghỉ lễ, chị Thảo Phan nói rằng chị đã đón Quốc khánh kỷ niệm bên gia đình. "Dù đông xe hơn hôm qua, nhưng tôi vẫn thấy đường thoáng, không gặp kẹt xe. Mong tuần mới công việc suôn sẻ", chị bày tỏ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
