Hết lễ 2.9: Sáng nay, đường phố TP.HCM nhộn nhịp trở lại

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 3.9, ngày đầu làm việc trở lại sau lễ 2.9, nhiều tuyến đường như Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông), đường Phạm Hùng (phường Chánh Hưng), đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), đường Điện Biên Phủ (phường Bàn Cờ)... nhộn nhịp người và xe hướng vào trung tâm TP.HCM.

Nếu như những ngày nghỉ lễ vừa qua, cầu Chánh Hưng thông thoáng thì sáng nay, dòng xe hướng vào trung tâm TP.HCM đông đúc trở lại ẢNH: CAO AN BIÊN

Người người hối hả đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên đường Phạm Hùng, dòng xe ùn ùn, chật kín nối đuôi nhau vào trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước đó, trong những ngày nghỉ lễ 2.9, hầu hết các tuyến đường đều ít người và xe, thông thoáng và di chuyển dễ dàng. Di chuyển từ phường Bình Đông đến phường Bàn Cờ để đi làm trở lại sáng nay, anh Duy Anh (36 tuổi), sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu cho biết anh gặp ùn ứ trong thời gian ngắn ở khu vực đường Phạm Hùng, đoạn lên cầu Chánh Hưng. Nhờ có CSGT điều tiết, anh không tốn quá nhiều thời gian để vượt qua đoạn đông xe.

"Lễ tôi không đi du lịch mà đón Quốc khánh ở TP.HCM. Những ngày lễ, mọi người nghỉ làm nên dù ra đường vào giờ cao điểm buổi sáng hay chiều đều thoải mái. Tuy nhiên sáng nay, mọi người đi làm trở lại, đường lại đông như bình thường", anh Duy Anh chia sẻ.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên cầu Nguyễn Tri Phương ẢNH: CAO AN BIÊN

Lực lượng CSGT tích cực điều tiết dòng xe, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe đông, nhiều người di chuyển lên vỉa hè ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhịp sống hối hả trở lại sau kỳ nghỉ lễ ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau kỳ nghỉ lễ, anh cho biết đã nạp năng lượng đầy đủ để tiếp tục công việc thường nhật. Với anh, đây là kỳ nghỉ đặc biệt của bản thân và gia đình nhỏ khi dành thời gian cho người thân, gác lại bộn bề công việc.

Trong khi đó, chị Thảo Phan (26 tuổi) một nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn thì cho biết sáng nay khi đi làm từ phường Thủ Đức, chị cảm thấy nhịp sống của thành phố đã trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ dài.

Dù đông xe song việc di chuyển trên nhiều tuyến đường vẫn thoải mái ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính thức hết nghỉ lễ 2.9, nhiều người trở lại với cuộc sống thường nhật ẢNH: CAO AN BIÊN

Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay (ảnh trái) và đường Phan Văn Trị thuộc phường Gò Vấp sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU

Vừa từ quê Ninh Thuận vào TP.HCM hôm qua, trong ngày cuối nghỉ lễ, chị Thảo Phan nói rằng chị đã đón Quốc khánh kỷ niệm bên gia đình. "Dù đông xe hơn hôm qua, nhưng tôi vẫn thấy đường thoáng, không gặp kẹt xe. Mong tuần mới công việc suôn sẻ", chị bày tỏ.