Nhiều người miền Tây 'ngược dòng' bắt đầu về quê ngày cuối nghỉ lễ 2.9, vì sao?

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM) hôm nay 2.9, trong khi bãi trả khách của bến xe ùn ùn người từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố, chuẩn bị đi học, đi làm trở lại sau lễ, thì bãi lên khách của bến xe này cũng nhộn nhịp không kém, khi nhiều người bắt đầu mang theo hành lý lên xe về quê. Vì sao nhiều người mới bắt đầu về quê trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày?

Hôm nay, trong khi dòng người miền Tây trở lại TP.HCM đông đúc sau những ngày về quê nghỉ lễ... ẢNH: CAO AN BIÊN

... thì nhiều người khác cũng bắt đầu đón xe về các tỉnh miền Tây ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong số đó, nhiều người cho biết họ ở lại TP.HCM làm thêm dịp lễ, hôm nay mới sắp xếp về thăm người thân được, cũng có người lên TP.HCM, ngày cuối kỳ nghỉ lễ tranh thủ về lại quê để trở lại cuộc sống thường nhật ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong số đó có anh Phước Thành (27 tuổi) mang theo hành lý, chuẩn bị lên xe về lại Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Anh Thành cho biết trong suốt kỳ nghỉ lễ, anh ở lại làm thêm cũng người bà con. Chuẩn bị hết lễ, anh bắt đầu xin nghỉ vài ngày về quê cùng gia đình.

"Với lại tôi cũng có việc riêng phải về nhà xử lý, nên về hôm nay. Cứ nghĩ là giờ này cũng ít người về, nhưng ở bến xe vẫn khá nhộn nhịp. Với tôi, không nhất thiết về quê vào đúng ngày lễ, chỉ cần ngày nào về quê thì ngày đó là ngày lễ với tôi rồi. Về lúc này chắc không bị kẹt xe", anh cười, chia sẻ.

Nhiều người bắt đầu lên xe về quê hôm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Mang theo lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Hợi và con nhỏ về Cần Thơ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, chị Hợi (28 tuổi) cùng con nhỏ mang theo hành lý về Cần Thơ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Người mẹ trẻ chia sẻ lễ này, mẹ con chị lên TP.HCM chơi ở nhà bà con, giờ là lúc về lại nhà ở miền Tây.

"Những ngày qua chơi vậy là quá vui rồi, giờ trở về thường nhật. Tôi về quê lúc này cũng là để bớt kẹt xe. Tôi thấy cũng có khá nhiều người lên TP.HCM vui chơi và về quê hôm nay", chị chia sẻ thêm.

Hôm nay, bà Can mới sắp xếp được công việc ở TP.HCM, bắt đầu kỳ nghỉ của mình ẢNH: CAO AN BIÊN

Không khí bãi lên khách của Bến xe Miền Tây nhộn nhịp ẢNH: CAO AN BIÊN

Còn bà Can (52 tuổi) thì mang theo hành lý cùng con trai về quê Lâm Đồng vào ngày 2.9 vì đến giờ mới sắp xếp được thời gian, công việc ở TP.HCM. Bà cho biết chuyến về lần này vừa để thăm bà con, vừa để vui chơi, thư giãn.



