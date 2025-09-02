Nhiều người miền Tây 'ngược dòng' bắt đầu về quê ngày cuối nghỉ lễ 2.9, vì sao?

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM) hôm nay 2.9, trong khi bãi trả khách của bến xe ùn ùn người từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố, chuẩn bị đi học, đi làm trở lại sau lễ, thì bãi lên khách của bến xe này cũng nhộn nhịp không kém, khi nhiều người bắt đầu mang theo hành lý lên xe về quê. Vì sao nhiều người mới bắt đầu về quê trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày?
Trong số đó có anh Phước Thành (27 tuổi) mang theo hành lý, chuẩn bị lên xe về lại Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Anh Thành cho biết trong suốt kỳ nghỉ lễ, anh ở lại làm thêm cũng người bà con. Chuẩn bị hết lễ, anh bắt đầu xin nghỉ vài ngày về quê cùng gia đình.
"Với lại tôi cũng có việc riêng phải về nhà xử lý, nên về hôm nay. Cứ nghĩ là giờ này cũng ít người về, nhưng ở bến xe vẫn khá nhộn nhịp. Với tôi, không nhất thiết về quê vào đúng ngày lễ, chỉ cần ngày nào về quê thì ngày đó là ngày lễ với tôi rồi. Về lúc này chắc không bị kẹt xe", anh cười, chia sẻ.
Trong khi đó, chị Hợi (28 tuổi) cùng con nhỏ mang theo hành lý về Cần Thơ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Người mẹ trẻ chia sẻ lễ này, mẹ con chị lên TP.HCM chơi ở nhà bà con, giờ là lúc về lại nhà ở miền Tây.
"Những ngày qua chơi vậy là quá vui rồi, giờ trở về thường nhật. Tôi về quê lúc này cũng là để bớt kẹt xe. Tôi thấy cũng có khá nhiều người lên TP.HCM vui chơi và về quê hôm nay", chị chia sẻ thêm.
Còn bà Can (52 tuổi) thì mang theo hành lý cùng con trai về quê Lâm Đồng vào ngày 2.9 vì đến giờ mới sắp xếp được thời gian, công việc ở TP.HCM. Bà cho biết chuyến về lần này vừa để thăm bà con, vừa để vui chơi, thư giãn.
