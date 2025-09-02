Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách trở lại TP.HCM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9 tại khu vực ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý sau chuyến đi ngắn ngày. Nhiều người cho biết họ tranh thủ trở lại TP.HCM để chuẩn bị đi học, đi làm. Trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều người quyết định đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Ngược lại, khu vực ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, hành khách không phải chờ quá lâu đến lượt làm thủ tục check-in.



Nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2.9 ẢNH: DƯƠNG LAN

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh 2.9 có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa.

Lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại. 2 ngày cao điểm nhất là 30.8 (quốc nội đi) và ngày 2.9 (quốc nội đến)có 750 chuyến bay với 130.000 khách.

Ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sáng 2.9 ẢNH: DƯƠNG LAN

Anh Huy Cường (31 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) vừa hạ cánh chuyến bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM lúc 9 giờ. Anh cho biết, trở lại TP.HCM để có thời gian nghỉ ngơi. "May mắn, chuyến bay không bị hoãn nên về đến TP.HCM khá sớm. Giờ tôi sẽ đi taxi về nhà, kết thúc kỳ nghỉ khá thoải mái", anh Cường cho hay ẢNH: DƯƠNG LAN

Không chỉ có khách nội địa, khu vực ga đến cũng có khách nước ngoài đến TP.HCM du lịch, vui chơi sau kỳ nghỉ lễ 2.9 ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Vũ Hà (45 tuổi, ở TP.HCM) cho hay kỳ nghỉ lễ 2.9 bà và gia đình chọn đi du lịch ở Phú Quốc. "Tôi thấy sáng nay sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông. Kỳ nghỉ lễ năm nay nhà tôi đi du lịch để gắn kết tình cảm giữa các thành viên", người phụ nữ chia sẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh 2.9 ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người chờ xe taxi hoặc xe gia đình đến đón về tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: DƯƠNG LAN