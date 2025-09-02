Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách trở lại TP.HCM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9 tại khu vực ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý sau chuyến đi ngắn ngày. Nhiều người cho biết họ tranh thủ trở lại TP.HCM để chuẩn bị đi học, đi làm. Trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều người quyết định đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Ngược lại, khu vực ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, hành khách không phải chờ quá lâu đến lượt làm thủ tục check-in.
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh 2.9 có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa.
Lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại. 2 ngày cao điểm nhất là 30.8 (quốc nội đi) và ngày 2.9 (quốc nội đến)có 750 chuyến bay với 130.000 khách.
Bình luận (0)