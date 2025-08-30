Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng sáng 30.8

Sáng 30.8, nhiều người dân TP.HCM ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9. Trái với lo ngại quá tải, sân bay vẫn thông thoáng, không quá đông.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 30.8 người dân TP.HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9. Dù vậy, sân bay vẫn thông thoáng, người dân chỉ xếp hàng đông ở khu vực làm thủ tục check-in. Nhiều hành khách đã làm thủ tục check-in online nên việc di chuyển thuận tiện hơn, chỉ cần qua khu vực kiểm tra an ninh và chờ lên máy bay.
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh 2.9 dự kiến có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa.
Dự kiến lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại. 2 ngày cao điểm nhất là 30.8 (quốc nội đi) và ngày 2.9 (quốc nội đến) dự kiến có 750 chuyến bay với 130.000 khách.
