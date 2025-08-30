Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng sáng 30.8

Dương Lan
Dương Lan
30/08/2025 12:34 GMT+7

Sáng 30.8, nhiều người dân TP.HCM ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9. Trái với lo ngại quá tải, sân bay vẫn thông thoáng, không quá đông.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 30.8 người dân TP.HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9. Dù vậy, sân bay vẫn thông thoáng, người dân chỉ xếp hàng đông ở khu vực làm thủ tục check-in. Nhiều hành khách đã làm thủ tục check-in online nên việc di chuyển thuận tiện hơn, chỉ cần qua khu vực kiểm tra an ninh và chờ lên máy bay.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh 2.9 dự kiến có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa. 

Dự kiến lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại. 2 ngày cao điểm nhất là 30.8 (quốc nội đi) và ngày 2.9 (quốc nội đến) dự kiến có 750 chuyến bay với 130.000 khách.

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Sáng nay 30.8, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2.

Nhiều người đã check-in online nên tiết kiệm được thời gian

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Hành khách xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục check-in

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4.

Nhiều người mang theo hành lý về quê hoặc du lịch dịp nghỉ lễ 2.9

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5.

Hành khách tập trung làm thủ tục check-in

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Đình Dương (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) cho biết có chuyến bay đến Đồng Hới lúc 11 giờ. Sáng 30.8, anh đến sớm làm thủ tục. "Tôi ở phường Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ) hôm nay qua sân bay cũng không kẹt xe, đến nơi không quá đông. Từ sân bay Đồng Hới về nhà tôi mất khoảng 3 tiếng di chuyển bằng ô tô, nếu từ sân bay Vinh chỉ mất 2 tiếng. Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ tôi muốn về thăm gia đình nên vẫn quyết định về quê", anh Dương chia sẻ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7.

Tình trạng các chuyến bay được hiển thị trên màn hình để hành khách theo dõi

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8.

Ga đến quốc nội sáng 30.8

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 9.

Tối 29.8, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng

ẢNH: S.B

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Tân Sơn Nhất nghỉ lễ 2.9 sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng Nghỉ lễ Về quê Đi Du Lịch
