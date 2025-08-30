Nghỉ lễ 2.9: Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng sáng 30.8

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 30.8 người dân TP.HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9. Dù vậy, sân bay vẫn thông thoáng, người dân chỉ xếp hàng đông ở khu vực làm thủ tục check-in. Nhiều hành khách đã làm thủ tục check-in online nên việc di chuyển thuận tiện hơn, chỉ cần qua khu vực kiểm tra an ninh và chờ lên máy bay.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh 2.9 dự kiến có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa.

Dự kiến lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại. 2 ngày cao điểm nhất là 30.8 (quốc nội đi) và ngày 2.9 (quốc nội đến) dự kiến có 750 chuyến bay với 130.000 khách.

Sáng nay 30.8, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người đã check-in online nên tiết kiệm được thời gian ẢNH: DƯƠNG LAN

Hành khách xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục check-in ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người mang theo hành lý về quê hoặc du lịch dịp nghỉ lễ 2.9 ẢNH: DƯƠNG LAN

Hành khách tập trung làm thủ tục check-in ẢNH: DƯƠNG LAN

Anh Nguyễn Đình Dương (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) cho biết có chuyến bay đến Đồng Hới lúc 11 giờ. Sáng 30.8, anh đến sớm làm thủ tục. "Tôi ở phường Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ) hôm nay qua sân bay cũng không kẹt xe, đến nơi không quá đông. Từ sân bay Đồng Hới về nhà tôi mất khoảng 3 tiếng di chuyển bằng ô tô, nếu từ sân bay Vinh chỉ mất 2 tiếng. Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ tôi muốn về thăm gia đình nên vẫn quyết định về quê", anh Dương chia sẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Tình trạng các chuyến bay được hiển thị trên màn hình để hành khách theo dõi ẢNH: DƯƠNG LAN

Ga đến quốc nội sáng 30.8 ẢNH: DƯƠNG LAN