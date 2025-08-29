Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay

Cao An Biên
Cao An Biên
29/08/2025 17:31 GMT+7

Chiều nay 29.8, trước ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, Bến xe Miền Tây ùn ùn người về quê khiến nhiều khách bất ngờ.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút chiều nay 29.8 tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM), đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê trong kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày.

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 1.

Mới hơn 16 giờ 15 phút, khu vực lên khách ở Bến xe Miền Tây đã chật kín người về quê dịp nghỉ lễ 2.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 2.

Nhiều người lỉnh kỉnh hành lý về quê nghỉ lễ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 3.

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 4.

Nhà chờ của một nhà xe trong Bến xe Miền Tây cũng chật kín khách. Chị Kim Anh (25 tuổi) hiện đang làm việc tại TP.HCM cho biết nhân kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, chị tranh thủ về thăm gia đình. "Đặt vé về quê không khó, giá vé ổn định chứ không tăng. Mình phải xin công ty nghỉ làm sớm một buổi để về trước ngày nghỉ lễ, bất ngờ là mọi người về đông quá luôn. Chắc mọi người cũng xin nghỉ sớm giống mình hay sao. Có cùng ý tưởng lớn!", cô gái cười, chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Đông nghẹt khách về quê nghỉ lễ 2.9 chiều 29.8 qua Bến xe Miền Tây TP.HCM

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 5.

Xách theo hành lý chuẩn bị lên xe, gia đình nhỏ của anh Được (34 tuổi) háo hức về quê An Giang ăn tết Độc lập cùng gia đình. Anh cho biết mình làm nhân viên văn phòng, để về quê chiều nay đã phải xin nghỉ sớm. Vợ chồng anh Được cho biết sẽ tận hưởng 4 ngày nghỉ bên người thân của mình. Anh cũng bất ngờ khi mới đầu giờ chiều nhưng lượng người đổ về bến xe đông nghẹt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe Miền Tây, hôm nay 29.8 và ngày mai 30.8 là cao điểm đón khách dịp nghỉ lễ 2.9. Trong đó, ngày mai là ngày có lượng khách đông nhất, dự kiến hơn 60.000 lượt khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước ngày nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay - Ảnh 9.

Theo kế hoạch vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2.9 của Bến xe Miền Tây, dự báo sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ước tính tổng lượng hành khách mà bến xe phục vụ trong kỳ nghỉ lễ là 227.000 lượt với hơn 9.500 chuyến xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

