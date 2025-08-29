Nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay

Nhà chờ của một nhà xe trong Bến xe Miền Tây cũng chật kín khách. Chị Kim Anh (25 tuổi) hiện đang làm việc tại TP.HCM cho biết nhân kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, chị tranh thủ về thăm gia đình. "Đặt vé về quê không khó, giá vé ổn định chứ không tăng. Mình phải xin công ty nghỉ làm sớm một buổi để về trước ngày nghỉ lễ, bất ngờ là mọi người về đông quá luôn. Chắc mọi người cũng xin nghỉ sớm giống mình hay sao. Có cùng ý tưởng lớn!", cô gái cười, chia sẻ