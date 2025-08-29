Nghỉ lễ 2.9: Bất ngờ ở Bến xe Miền Tây TP.HCM chiều nay

Chiều nay 29.8, trước ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, Bến xe Miền Tây ùn ùn người về quê khiến nhiều khách bất ngờ.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút chiều nay 29.8 tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM), đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê trong kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày.
[CLIP]: Đông nghẹt khách về quê nghỉ lễ 2.9 chiều 29.8 qua Bến xe Miền Tây TP.HCM
Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe Miền Tây, hôm nay 29.8 và ngày mai 30.8 là cao điểm đón khách dịp nghỉ lễ 2.9. Trong đó, ngày mai là ngày có lượng khách đông nhất, dự kiến hơn 60.000 lượt khách
