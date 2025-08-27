Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nghỉ lễ 2.9: Ngày cao điểm Bến xe Miền Tây dự báo đón hơn 65.000 khách

Cao An Biên
Cao An Biên
27/08/2025 10:45 GMT+7

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, lượng khách qua Bến xe Miền Tây TP.HCM dự báo tăng, cao điểm ngày 30.8 có thể đạt hơn 65.000 hành khách/ngày.

Lịch nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài từ thứ bảy ngày 30.8 đến hết thứ ba ngày 2.9. Trong đó có 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo luật và 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), tổng cộng 4 ngày.

Sắp nghỉ lễ 2.9: Lượng khách qua Bến xe Miền Tây TP.HCM ngày nào đông nhất? - Ảnh 1.

Sắp tới kỳ nghỉ lễ 2.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Nhiều người đã chuẩn bị cho kế hoạch, lịch trình sắp tới. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa "lịch nghỉ 2.9" cũng được nhiều người tìm kiếm.

Theo kế hoạch vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2.9 của Bến xe Miền Tây, dự báo sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ước tính tổng lượng hành khách mà bến xe phục vụ trong kỳ nghỉ lễ là 227.000 lượt với hơn 9.500 chuyến xe.

Dự báo ngày cao điểm là ngày 30.8.2025 (thứ bảy) hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ngày và lượng xe xuất bến 2.250 xe/ngày so với cùng kỳ. Như vậy, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách tăng hơn 5% và sản lượng xe tăng hơn 7%.

Kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ 2.9 thế nào?

Chị Thanh Dung (26 tuổi) sống và làm việc ở TP.HCM cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, chị dự định sẽ về quê miền Tây và dành thời gian ở cạnh gia đình. Dung cho biết sẽ đi xe máy về Đồng Tháp chiều tối ngày 29.8.

"Mình đang thu xếp công việc ổn thỏa trước kỳ nghỉ lễ nên những ngày này khá bận rộn. Hầu như kỳ nghỉ nào dài mình cũng dành thời gian cho gia đình. Ngày lễ, mình không có kế hoạch đi du lịch vì ngại đông người, thêm nữa là công việc của mình cũng đi khá nhiều", cô gái chia sẻ.

Sắp nghỉ lễ 2.9: Lượng khách qua Bến xe Miền Tây TP.HCM ngày nào đông nhất? - Ảnh 2.

Theo dự báo, lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây tăng so với cùng kỳ 2024

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, chị Thùy Trân (25 tuổi) thì cho biết kỳ nghỉ lễ này, chị có kế hoạch ở lại TP.HCM vui chơi thay vì về quê, đi du lịch như những năm trước. Cách đây hơn 3 tuần, chị đã lên kế hoạch, tìm hiểu về các sự kiện được tổ chức ở TP.HCM.

Cô gái cho biết thay vì đi chơi xa hay về quê, lựa chọn ở lại TP.HCM là "phương án" phù hợp với lịch trình, công việc của chị lúc này. Trân hy vọng sẽ có những ngày nghỉ lễ tuyệt vời.

"Mình dự định cùng bạn bè, người quen đi ngắm pháo hoa ở trung tâm TP.HCM, đến các địa điểm vui chơi, trung tâm thương mại. Nghỉ lễ cũng là dịp mình rời xa áp lực công việc, dành thời gian tận hưởng và nạp lại năng lượng", cô gái bày tỏ.

