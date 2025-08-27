Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 27.8 tại tuyến đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), giữa dòng kẹt xe kéo dài, phụ huynh vội vã chở con đến trường, liên tục ngoái nhìn đồng hồ.

Học sinh sốt ruột vì trễ giờ học, nhân viên văn phòng kẹp chặt túi xách chen nhau nhích từng chút một. Nhiều ô tô cũng lấn làn xe máy càng làm giao thông thêm hỗn loạn.

Nguyên nhân gây kẹt xe theo ghi nhận là vì mật độ xe cá nhân tăng cao khi người dân đổ dồn ra đường đi làm, học sinh đến trường. Nhiều nút giao cùng lúc đèn đỏ, xe ùn ứ dồn cục, khiến dòng phương tiện không thể lưu thông bình thường. Đặc biệt, khu vực này tập trung nhiều trường học, văn phòng và gần sân bay Tân Sơn Nhất, khiến áp lực giao thông càng lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ 7 giờ sáng, hàng ngàn phương tiện đã đổ dồn về đường Bạch Đằng. Dòng xe ken đặc, nhích từng chút một, tạo nên cảnh tượng ngán ngẩm quen thuộc của người dân khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH

“Buổi sáng nào tôi cũng mất gấp đôi thời gian so với khung giờ thường để đi từ nhà đến chỗ làm. Đoạn qua đường Bạch Đằng lúc nào cũng đông nghẹt, nhất là khi trời mưa thì còn kẹt cứng hơn nữa”, anh Nguyễn Văn Hải chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Người đi làm gương mặt căng thẳng, mệt mỏi, kiên nhẫn chờ dòng xe nhích từng chút trong cảnh ùn tắc buổi sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người đi làm tỏ vẻ ngán ngẫm, thở dài khi ngày nào cũng phải đối mặt cảnh kẹt xe kéo dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh chở con đi học lo lắng, chật vật giữa dòng xe đông đúc, sợ con trễ giờ vào lớp ẢNH: NHẬT THỊNH

Không ít người tranh thủ ăn vội ổ bánh mì ngay trên xe, lót dạ cho kịp buổi sáng bận rộn ẢNH: NHẬT THỊNH





Một số người vì quá vội đã lấn làn, leo cả lên vỉa hè, khiến giao thông càng thêm lộn xộn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên vỉa hè, dòng xe máy chen chúc nhau, lách từng khoảng trống nhỏ, khiến người đi bộ phải né tránh ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều hàng quán bán mang đi ven đường, nhiều người tấp xe vào mua vội, chiếm lối lưu thông, khiến dòng phương tiện bị nghẽn lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số tài xế ô tô lấn sang làn xe máy, vô tình chặn đường di chuyển, khiến tình hình càng thêm rối loạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Thậm chí, xe cứu thương cũng bị kẹt cứng giữa dòng xe, không thể nhích nổi, làm lộ rõ sự bức bách của tình trạng ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe xếp lớp di chuyển trên đường Bạch Đằng ẢNH: NHẬT THỊNH