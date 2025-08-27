Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
27/08/2025 11:11 GMT+7

Giờ cao điểm, đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) thường xuyên kẹt xe kéo dài. Dòng xe ken đặc từ vòng xoay Phạm Văn Đồng hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển ì ạch, khiến việc đi lại buổi sáng của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 27.8 tại tuyến đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), giữa dòng kẹt xe kéo dài, phụ huynh vội vã chở con đến trường, liên tục ngoái nhìn đồng hồ.

Học sinh sốt ruột vì trễ giờ học, nhân viên văn phòng kẹp chặt túi xách chen nhau nhích từng chút một. Nhiều ô tô cũng lấn làn xe máy càng làm giao thông thêm hỗn loạn.

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 1.

Nguyên nhân gây kẹt xe theo ghi nhận là vì mật độ xe cá nhân tăng cao khi người dân đổ dồn ra đường đi làm, học sinh đến trường. Nhiều nút giao cùng lúc đèn đỏ, xe ùn ứ dồn cục, khiến dòng phương tiện không thể lưu thông bình thường. Đặc biệt, khu vực này tập trung nhiều trường học, văn phòng và gần sân bay Tân Sơn Nhất, khiến áp lực giao thông càng lớn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 2.

Từ 7 giờ sáng, hàng ngàn phương tiện đã đổ dồn về đường Bạch Đằng. Dòng xe ken đặc, nhích từng chút một, tạo nên cảnh tượng ngán ngẩm quen thuộc của người dân khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 3.

“Buổi sáng nào tôi cũng mất gấp đôi thời gian so với khung giờ thường để đi từ nhà đến chỗ làm. Đoạn qua đường Bạch Đằng lúc nào cũng đông nghẹt, nhất là khi trời mưa thì còn kẹt cứng hơn nữa”, anh Nguyễn Văn Hải chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 4.

Người đi làm gương mặt căng thẳng, mệt mỏi, kiên nhẫn chờ dòng xe nhích từng chút trong cảnh ùn tắc buổi sáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 5.

Nhiều người đi làm tỏ vẻ ngán ngẫm, thở dài khi ngày nào cũng phải đối mặt cảnh kẹt xe kéo dài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 6.

Phụ huynh chở con đi học lo lắng, chật vật giữa dòng xe đông đúc, sợ con trễ giờ vào lớp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 7.

Không ít người tranh thủ ăn vội ổ bánh mì ngay trên xe, lót dạ cho kịp buổi sáng bận rộn

ẢNH: NHẬT THỊNH


Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 8.

Một số người vì quá vội đã lấn làn, leo cả lên vỉa hè, khiến giao thông càng thêm lộn xộn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 9.

Trên vỉa hè, dòng xe máy chen chúc nhau, lách từng khoảng trống nhỏ, khiến người đi bộ phải né tránh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 10.

Nhiều hàng quán bán mang đi ven đường, nhiều người tấp xe vào mua vội, chiếm lối lưu thông, khiến dòng phương tiện bị nghẽn lại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 11.

Một số tài xế ô tô lấn sang làn xe máy, vô tình chặn đường di chuyển, khiến tình hình càng thêm rối loạn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 12.

Thậm chí, xe cứu thương cũng bị kẹt cứng giữa dòng xe, không thể nhích nổi, làm lộ rõ sự bức bách của tình trạng ùn tắc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 13.

Xe xếp lớp di chuyển trên đường Bạch Đằng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe kẹt cứng đường Bạch Đằng cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày - Ảnh 14.

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên đường Bạch Đằng và một số tuyến đường xung quanh đã trở thành nỗi ám ảnh vào mỗi buổi sáng. Dòng xe chen chúc, tiếng còi xe và vẻ sốt ruột của người đi đường cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách cần có những giải pháp điều tiết hiệu quả hơn trong thời gian tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xem thêm bình luận