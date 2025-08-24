Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất

Phường Sài Gòn được thành lập từ ngày 1.7, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bến Nghé và một phần phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, với diện tích 3,04 km² và dân số hơn 47.000 người.

Phường Sài Gòn là vùng lõi trung tâm TP.HCM, nơi quy tụ nhiều trụ sở hành chính quan trọng, những tòa cao ốc hiện đại và các trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng...

Là nơi có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo tàng, công trình tiêu biểu, điển hình như trụ sở UBND TP.HCM, Nhà hát Thành phố, Bưu điện TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà... gắn liền với hành trình trăm năm phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Là trung tâm hành chính của TP.HCM, phường Sài Gòn nổi bật với nhịp sống kinh tế - xã hội sôi động, quy tụ trên 9.980 doanh nghiệp và 3.950 hộ kinh doanh, chủ yếu trong các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính, logistics và du lịch cao cấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn được sử dụng lại trụ sở của UBND quận 1, được xây dựng từ năm 1876, đến nay sau gần 150 năm vẫn giữ nguyên nét kiến trúc đặc trưng ban đầu. Trụ sở này được UBND TP.HCM xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật hồi cuối năm 2024

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước sáp nhập, khu vực đã nổi tiếng với dãy phố sầm uất, khách sạn 5 sao, cao ốc hạng A và những căn nhà mặt tiền đắt đỏ. Sau hợp nhất, đơn vị hành chính mới tiếp tục kế thừa nền tảng kinh tế vững chắc cùng giá trị bất động sản hàng đầu TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH





Phố đi bộ Nguyễn Huệ là bức tranh sống động của kiến trúc, cảnh quan và nghệ thuật, với mặt đường lát đá hoa cương sáng bóng, không gian mua sắm, giải trí sầm uất. Đây vừa là biểu tượng phồn thịnh, phát triển văn hóa, vừa là một trong những tuyến đường hiện đại và đắt đỏ bậc nhất TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP.HCM - hai công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi, biểu tượng đặc trưng của Sài Gòn, hòa quyện vẻ đẹp cổ điển với dấu ấn lịch sử, văn hóa đô thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, khánh thành năm 1880, là công trình hơn 140 năm tuổi do người Pháp xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu nhập từ châu Âu. Hai tháp chuông cao gần 58 m vươn lên giữa trung tâm thành phố, cùng tượng Đức Mẹ Hòa Bình phía trước đã trở thành biểu tượng quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ là điểm đến của du khách, nơi đây còn là không gian sinh hoạt tôn giáo của hàng chục ngàn giáo dân Công giáo, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM, với hơn 100 năm tuổi, được thiết kế bởi kiến trúc sư Pháp Femand Gardès. Từng gọi là Dinh Xã Tây, Tòa Đô Chánh Sài Gòn, công trình được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 2020 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà hát Thành phố, xây dựng từ cuối thế kỷ 19 theo phong cách Pháp cổ với hoa văn, phù điêu chạm trổ tinh xảo, vẫn sừng sững tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Lợi, trở thành điểm nhấn đặc biệt của trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đời sống người dân tại đây ngày càng khởi sắc, thể hiện qua các khu đô thị mới, hệ thống đường sá, công viên hiện đại cùng tiện ích công cộng được đầu tư quy mô ẢNH: NHẬT THỊNH

Diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến với TP.HCM. Từ những tuyến phố khang trang, công viên xanh mát đến các khu đô thị sầm uất và hệ thống tiện ích công cộng đồng bộ, tất cả mang đến cho du khách trải nghiệm sống động về một thành phố trẻ trung, năng động và hiếu khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảnh quan bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) đã có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Vào năm 2022, khu vực này đã được cải tạo trên diện tích hơn 8.000 m2 với tổng chi phí lên đến 26 tỉ đồng. Các hạng mục cải tạo bao gồm lát đá granite, xây dựng lối đi dạo, mở rộng mảng xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tưới tự động ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau hơn nửa thế kỷ, khu trung tâm ven sông Sài Gòn đổi thay với hàng loạt cao ốc, nổi bật là tòa Bitexco 68 tầng, khánh thành năm 2010, từng nhiều năm giữ kỷ lục cao nhất và trở thành biểu tượng phát triển của TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo bảng giá đất của UBND TP.HCM áp dụng từ cuối tháng 10.2024, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi là 3 tuyến đường có giá cao nhất toàn thành phố, lên đến hơn 687 triệu đồng/m2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tòa nhà số 8 Võ Văn Kiệt, xây dựng từ năm 1929 - 1930, từng là Ngân hàng Đông Dương rồi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau 1976, nơi đây trở thành trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của phường Sài Gòn vào sáng 19.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn là lõi trung tâm, kế thừa lịch sử 327 năm của vùng đất, được định vị là thủ phủ tài chính, dịch vụ thương mại cao cấp của TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn trong thời gian tới phát huy các lợi thế của địa phương gắn với định hướng phát triển "3 hành lang", "5 trụ cột" của TP.HCM. Theo đó, phường cần phát triển thương mại dịch vụ với trung tâm tài chính quốc tế, phát huy nguồn nhân lực trình độ cao trên nhiều lĩnh vực ẢNH: NHẬT THỊNH

Nằm trong chuỗi công trình được chọn tổ chức lễ khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), dự án Marina Central Tower chính thức mang tên mới Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina - Saigon Marina IFC ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt. Hạ tầng giao thông tại phường Sài Gòn ngày càng được chỉnh trang đồng bộ, với những tuyến đường khang trang, vỉa hè thông thoáng, hệ thống chiếu sáng hiện đại và cây xanh phủ bóng ẢNH: NHẬT THỊNH