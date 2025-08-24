Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
24/08/2025 04:40 GMT+7

Giữa lòng TP.HCM, phường Sài Gòn nổi bật với vị trí 'vàng', nhịp sống sầm uất và đô thị hiện đại với những tòa cao ốc vươn mình, trung tâm thương mại sôi động.

Phường Sài Gòn được thành lập từ ngày 1.7, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bến Nghé và một phần phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, với diện tích 3,04 km² và dân số hơn 47.000 người.

Phường Sài Gòn là vùng lõi trung tâm TP.HCM, nơi quy tụ nhiều trụ sở hành chính quan trọng, những tòa cao ốc hiện đại và các trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng...

Là nơi có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo tàng, công trình tiêu biểu, điển hình như trụ sở UBND TP.HCM, Nhà hát Thành phố, Bưu điện TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà... gắn liền với hành trình trăm năm phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 1.

Là trung tâm hành chính của TP.HCM, phường Sài Gòn nổi bật với nhịp sống kinh tế - xã hội sôi động, quy tụ trên 9.980 doanh nghiệp và 3.950 hộ kinh doanh, chủ yếu trong các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính, logistics và du lịch cao cấp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 2.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn được sử dụng lại trụ sở của UBND quận 1, được xây dựng từ năm 1876, đến nay sau gần 150 năm vẫn giữ nguyên nét kiến trúc đặc trưng ban đầu. Trụ sở này được UBND TP.HCM xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật hồi cuối năm 2024

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 3.

Trước sáp nhập, khu vực đã nổi tiếng với dãy phố sầm uất, khách sạn 5 sao, cao ốc hạng A và những căn nhà mặt tiền đắt đỏ. Sau hợp nhất, đơn vị hành chính mới tiếp tục kế thừa nền tảng kinh tế vững chắc cùng giá trị bất động sản hàng đầu TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH


Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 4.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là bức tranh sống động của kiến trúc, cảnh quan và nghệ thuật, với mặt đường lát đá hoa cương sáng bóng, không gian mua sắm, giải trí sầm uất. Đây vừa là biểu tượng phồn thịnh, phát triển văn hóa, vừa là một trong những tuyến đường hiện đại và đắt đỏ bậc nhất TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 5.

Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP.HCM - hai công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi, biểu tượng đặc trưng của Sài Gòn, hòa quyện vẻ đẹp cổ điển với dấu ấn lịch sử, văn hóa đô thị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 6.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, khánh thành năm 1880, là công trình hơn 140 năm tuổi do người Pháp xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu nhập từ châu Âu. Hai tháp chuông cao gần 58 m vươn lên giữa trung tâm thành phố, cùng tượng Đức Mẹ Hòa Bình phía trước đã trở thành biểu tượng quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 7.

Không chỉ là điểm đến của du khách, nơi đây còn là không gian sinh hoạt tôn giáo của hàng chục ngàn giáo dân Công giáo, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Sài Gòn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 8.

Tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM, với hơn 100 năm tuổi, được thiết kế bởi kiến trúc sư Pháp Femand Gardès. Từng gọi là Dinh Xã Tây, Tòa Đô Chánh Sài Gòn, công trình được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 2020

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 9.

Nhà hát Thành phố, xây dựng từ cuối thế kỷ 19 theo phong cách Pháp cổ với hoa văn, phù điêu chạm trổ tinh xảo, vẫn sừng sững tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Lợi, trở thành điểm nhấn đặc biệt của trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 10.

Đời sống người dân tại đây ngày càng khởi sắc, thể hiện qua các khu đô thị mới, hệ thống đường sá, công viên hiện đại cùng tiện ích công cộng được đầu tư quy mô

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 11.

Diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến với TP.HCM. Từ những tuyến phố khang trang, công viên xanh mát đến các khu đô thị sầm uất và hệ thống tiện ích công cộng đồng bộ, tất cả mang đến cho du khách trải nghiệm sống động về một thành phố trẻ trung, năng động và hiếu khách

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 12.

Cảnh quan bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) đã có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Vào năm 2022, khu vực này đã được cải tạo trên diện tích hơn 8.000 m2 với tổng chi phí lên đến 26 tỉ đồng. Các hạng mục cải tạo bao gồm lát đá granite, xây dựng lối đi dạo, mở rộng mảng xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tưới tự động

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 13.

Sau hơn nửa thế kỷ, khu trung tâm ven sông Sài Gòn đổi thay với hàng loạt cao ốc, nổi bật là tòa Bitexco 68 tầng, khánh thành năm 2010, từng nhiều năm giữ kỷ lục cao nhất và trở thành biểu tượng phát triển của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 14.

Theo bảng giá đất của UBND TP.HCM áp dụng từ cuối tháng 10.2024, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi là 3 tuyến đường có giá cao nhất toàn thành phố, lên đến hơn 687 triệu đồng/m2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 15.

Tòa nhà số 8 Võ Văn Kiệt, xây dựng từ năm 1929 - 1930, từng là Ngân hàng Đông Dương rồi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau 1976, nơi đây trở thành trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 16.

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của phường Sài Gòn vào sáng 19.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn là lõi trung tâm, kế thừa lịch sử 327 năm của vùng đất, được định vị là thủ phủ tài chính, dịch vụ thương mại cao cấp của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 17.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn trong thời gian tới phát huy các lợi thế của địa phương gắn với định hướng phát triển "3 hành lang", "5 trụ cột" của TP.HCM. Theo đó, phường cần phát triển thương mại dịch vụ với trung tâm tài chính quốc tế, phát huy nguồn nhân lực trình độ cao trên nhiều lĩnh vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 18.

Nằm trong chuỗi công trình được chọn tổ chức lễ khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), dự án Marina Central Tower chính thức mang tên mới Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina - Saigon Marina IFC

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 19.

Phường Sài Gòn phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt. Hạ tầng giao thông tại phường Sài Gòn ngày càng được chỉnh trang đồng bộ, với những tuyến đường khang trang, vỉa hè thông thoáng, hệ thống chiếu sáng hiện đại và cây xanh phủ bóng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường Sài Gòn vươn mình thành đô thị hiện đại bậc nhất- Ảnh 20.

Với những nỗ lực khởi đầu, phường Sài Gòn mới đang dần khẳng định vị thế là một đô thị năng động, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - dịch vụ quan trọng của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Tên phường xã mới sáp nhập ở TP.HCM: Phường Sài Gòn có gì đặc biệt?

Tên phường xã mới sáp nhập ở TP.HCM: Phường Sài Gòn có gì đặc biệt?

Sáp nhập phường ở TP.HCM thì phường Sài Gòn không chỉ là nơi đặt trung tâm hành chính của TP.HCM, dịch vụ thương mại sầm uất, cao cấp mà còn có nhiều di tích lịch sử.

Phó chủ tịch phường Sài Gòn ngồi 2 giờ ký 1.000 bản sao y giấy tờ

Phường Sài Gòn có Bí thư Đảng ủy là phó giáo sư 48 tuổi

Khám phá thêm chủ đề

phường Sài Gòn siêu đô thị Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn TP.HCM trung tâm tài chính quốc tế nhà thờ Đức Bà UBND phường Sài Gòn Nguyễn Văn Được sài gòn sông Sài Gòn đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận