Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 2.9, lực lượng Công an nhân dân đã có màn giới thiệu dàn khí tài cực "chất".

Mãn nhãn chiêm ngưỡng dàn khí tài của Công an nhân dân tại buổi diễu binh 2.9

Đây là những dòng xe đặc chủng hỗ trợ lực lượng công an trong chiến đấu và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Trong đó bao gồm: khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe tác chiến chống khủng bố; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với việc trang bị các khí tài hiện đại, lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã không ngừng lớn mạnh, tinh nhuệ, có mặt trên mọi mặt trận, sẵn sàng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.