Mãn nhãn chiêm ngưỡng dàn khí tài của Công an nhân dân tại buổi diễu binh 2.9
Video Thời sự

Mãn nhãn chiêm ngưỡng dàn khí tài của Công an nhân dân tại buổi diễu binh 2.9

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
02/09/2025 13:28 GMT+7

Lực lượng Công an nhân dân có màn giới thiệu dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 2.9, lực lượng Công an nhân dân đã có màn giới thiệu dàn khí tài cực "chất".

Mãn nhãn chiêm ngưỡng dàn khí tài của Công an nhân dân tại buổi diễu binh 2.9

Đây là những dòng xe đặc chủng hỗ trợ lực lượng công an trong chiến đấu và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Trong đó bao gồm: khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe tác chiến chống khủng bố; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với việc trang bị các khí tài hiện đại, lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã không ngừng lớn mạnh, tinh nhuệ, có mặt trên mọi mặt trận, sẵn sàng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Trong khí thế trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đội hình diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển xuất phát từ căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) đã khiến người xem choáng ngợp.

Ấn tượng 2.9: Biên đội bay trên trời, phía dưới là dàn khí tài uy lực

Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến 'nắm đấm thép' T-90S

diễu binh 2.9 diễu binh diễu hành Công an nhân dân Diễu binh quốc khánh khí tài diễu binh
