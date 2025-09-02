Ngày 2.9 năm nay, lịch sử ghi thêm một dấu mốc đặc biệt: lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang ngay trên biển. Trên vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa), hơn 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên bức tranh hùng tráng, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Trong không khí trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đội hình diễu binh xuất phát từ căn cứ quân sự Cam Ranh đã khiến người xem choáng ngợp.

Lực lượng tham gia quy tụ nhiều khí tài hiện đại: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo TT-400T, tàu tấn công nhanh, cùng các tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực. Đây chính là những lực lượng nòng cốt ngày đêm giữ vững vùng trời, vùng biển, vùng đảo của Tổ quốc.

Chỉ huy diễu binh trên tàu 015 – Trần Hưng Đạo là Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và đại biểu các lực lượng vũ trang.

Đội hình diễu binh trên biển của lực lượng Quân chủng Hải quân ẢNH: QCHQ

Cuộc diễu binh trên biển lần này không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự. Đó còn là lời nhắc nhớ về truyền thống cha anh đi trước, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Hình ảnh những con tàu vẽ nên đường nét ngay ngắn trên biển, những chiếc máy bay rẽ sóng trời Cam Ranh, những lá cờ đỏ tung bay kiêu hãnh… tất cả đã kết hợp thành một trường đoạn hùng tráng, khắc sâu trong trái tim hàng triệu người dân.

Diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử đã trở thành niềm tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước cha anh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.