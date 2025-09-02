Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử
Video Thời sự

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Đình Huy
Đình Huy
02/09/2025 09:41 GMT+7

Trong khí thế trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đội hình diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển xuất phát từ căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) đã khiến người xem choáng ngợp.

Ngày 2.9 năm nay, lịch sử ghi thêm một dấu mốc đặc biệt: lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang ngay trên biển. Trên vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa), hơn 30 tàu chiến, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên bức tranh hùng tráng, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Trong không khí trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đội hình diễu binh xuất phát từ căn cứ quân sự Cam Ranh đã khiến người xem choáng ngợp.

Lực lượng tham gia quy tụ nhiều khí tài hiện đại: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo TT-400T, tàu tấn công nhanh, cùng các tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực. Đây chính là những lực lượng nòng cốt ngày đêm giữ vững vùng trời, vùng biển, vùng đảo của Tổ quốc. 

Chỉ huy diễu binh trên tàu 015 – Trần Hưng Đạo là Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và đại biểu các lực lượng vũ trang. 

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

Đội hình diễu binh trên biển của lực lượng Quân chủng Hải quân

ẢNH: QCHQ

Cuộc diễu binh trên biển lần này không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự. Đó còn là lời nhắc nhớ về truyền thống cha anh đi trước, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Hình ảnh những con tàu vẽ nên đường nét ngay ngắn trên biển, những chiếc máy bay rẽ sóng trời Cam Ranh, những lá cờ đỏ tung bay kiêu hãnh… tất cả đã kết hợp thành một trường đoạn hùng tráng, khắc sâu trong trái tim hàng triệu người dân.

Diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử đã trở thành niềm tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước cha anh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tin liên quan

Lễ chào cờ giữa trùng khơi: Uy nghi khối diễu binh trên biển

Lễ chào cờ giữa trùng khơi: Uy nghi khối diễu binh trên biển

Từ căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến ‘nắm đấm thép’ T-90S

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hé lộ khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh diễu binh trên biển hải quân Tàu ngầm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận