Đời sống Cộng đồng

Khánh Hòa: Mang yêu thương đến trẻ khuyết tật Mái ấm Thừa Sai

Nguyễn Ngọc Phúc
31/08/2025 20:20 GMT+7

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với BNI VEGA tổ chức chương trình thiện nguyện "Chạm" tại Mái ấm Thừa Sai (xã Cam Lâm, Khánh Hòa).

Với thông điệp "Chạm đến trái tim", 30 thành viên cùng gia đình đã mang đến cho các em Mái ấm Thừa Sai một ngày vui trọn vẹn, vừa trao tặng vật chất thiết thực, vừa sẻ chia, lắng nghe để kết nối bằng ánh mắt, nụ cười và câu chuyện đời.

Khánh Hòa: Mang yêu thương đến trẻ khuyết tật Mái ấm Thừa Sai - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa và BNI VEGA trao tặng quà cho Mái ấm Thừa Sai, nơi nuôi dưỡng 30 trẻ khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ do các nữ tu phụ trách

ẢNH: M.H

Đoàn đã trao tặng mỗi em một bức ảnh chân dung, gấu bông thêu tên, cặp, 30 bộ đồng phục đặt may theo số đo, 10 thùng sữa và bánh, dụng cụ học tập. Ngoài ra, BNI Vega còn hỗ trợ cơ sở vật chất: 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy lạnh 2 ngựa, 1 quạt treo tường, 3 quạt đứng, 110 m2 thảm cỏ nhân tạo trải sân chơi, cùng phần tiền mặt trao trực tiếp. Chương trình còn có tiết mục ảo thuật, bữa trưa buffet ấm cúng và hoạt động mua ủng hộ sản phẩm thủ công các em tự làm. Tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.

Khánh Hòa: Mang yêu thương đến trẻ khuyết tật Mái ấm Thừa Sai - Ảnh 2.

Các hội viên đã mang đến cho các em khuyết tật một ngày vui trọn vẹn

ẢNH: M.H

Chủ tịch BNI Vega, anh Phạm Phú Nhân, nhấn mạnh: "Ý nghĩa đặc biệt của "Chạm" không chỉ ở món quà vật chất, mà ở sự kết nối và thức tỉnh lòng trắc ẩn. Khi con em thành viên được đồng hành, chơi đùa với các bé khuyết tật, các em học được bài học quý là biết trân trọng gia đình, sức khỏe, và sống tử tế hơn".

Trước đó, BNI Vega đã nhiều lần tổ chức hoạt động thiện nguyện như vào dịp Tết Nguyên đán 2025 tặng 500 suất quà (50 triệu đồng) cho 400 hộ nghèo ở Khánh Sơn; tháng 9.2024 trao 2.000 cuốn vở, 100 hộp bút, 100 ba lô cho học sinh vùng cao Khánh Vĩnh...

Khánh Hòa: Mang yêu thương đến trẻ khuyết tật Mái ấm Thừa Sai - Ảnh 3.

30 trẻ khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ được Mái ấm Thừa Sai chăm sóc, nuôi dưỡng

ẢNH: M.H

Thành lập quỹ từ thiện từ năm 2023, BNI Vega Chapter luôn kiên định mục tiêu sẻ chia, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

