Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hé lộ khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển
Video Thời sự

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hé lộ khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển

01/09/2025 22:54 GMT+7

Những đội hình tàu chiến, xuồng, máy bay và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cùng tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, uy nghi giữa trùng khơi.

Tối 1.9.2025, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đăng tải đoạn video hé lộ những khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Cuộc diễu binh trên biển quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Tất cả tạo nên một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Sáng 2.9, cả nước sẽ cùng hướng về biển trời Tổ quốc để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hé lộ khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển

Cùng Hà Nội đón sớm mai rực rỡ

Kính mời quý vị cùng theo dõi truyền hình trực tiếp từ Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Bắt đầu lúc 4 giờ sáng 2.9.2025 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.

 

Cựu binh chiến trường Campuchia bồi hồi đợi xem diễu binh: 'Đất nước hơn xưa hàng chục lần'

Cựu binh chiến trường Campuchia bồi hồi đợi xem diễu binh: 'Đất nước hơn xưa hàng chục lần'

Ngồi đợi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, người cựu binh từng chiến đấu ở Campuchia bồi hồi nhớ lại năm tháng gian khó, xúc động trước đất nước hôm nay đã khang trang, đổi thay gấp nhiều lần.

'Bí kíp' có vị trí đẹp của những người dân lặn lội đến Hà Nội xem diễu binh

