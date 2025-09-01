Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hé lộ khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển

Tối 1.9.2025, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đăng tải đoạn video hé lộ những khoảnh khắc diễu binh hùng tráng trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cuộc diễu binh trên biển quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Tất cả tạo nên một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Sáng 2.9, cả nước sẽ cùng hướng về biển trời Tổ quốc để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

Cùng Hà Nội đón sớm mai rực rỡ

Kính mời quý vị cùng theo dõi truyền hình trực tiếp từ Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Bắt đầu lúc 4 giờ sáng 2.9.2025 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.