Cựu binh chiến trường Campuchia bồi hồi đợi xem diễu binh: 'Đất nước hơn xưa hàng chục lần'

Từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chiều 1.9,

Nguyễn Kim Thành rất háo hức dù phải đợi xuyên đêm xem diễu binh. Ông và nhiều cựu chiến binh khác được cán bộ Điện lực Ba Đình mời về trạm khách trên đường Điện Biên Phủ, ngay dưới chân cột cờ Hà Nội do UBND TP.Hà Nội dựng lên để đón tiếp các cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh.

Từng mang quân hàm thượng úy, đại đội trưởng, nguyên cán bộ Sư đoàn 307 Quân khu 5, cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành đã có hơn 10 năm binh nghiệp làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Ông kể nhập ngũ xong là đi Nam, lúc đó cấp trên bảo đi thì cứ biết thế là đi thôi. Được phân vào đơn vị tác chiến tại Campuchia năm 1978, ông gia nhập Trung đoàn 95, đơn vị anh hùng thành lập cách đây 80 năm, đúng ngày 23.8.1945. Đơn vị hiện đang đóng quân tại Đắk Lắk.

Thuộc biên chế Sư đoàn 307, Quân khu 5, ông cùng đồng đội đã ròng rã nhiều năm tại đất bạn Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhiều tỉnh khỏi Pol Pot.

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Không có vé mời đi xem diễu binh, diễu hành, song ông vẫn thấy rất vui vẻ khi được sự chào đón nhiệt tình từ người dân cũng như TP.Hà Nội.

"Những ngày vui như hôm nay rất xót thương các đồng đội không trở về vẫn nằm lại ở nghĩa trang Gia Lai. Rất tiếc tôi không vào viếng được các đồng chí", ông Thành chia sẻ.

Chứng kiến đất nước phát triển từng ngày, người cựu binh cũng vui vẻ nói: "Bác Hồ nói thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày xưa, nhưng tôi thấy giờ phải hơn mấy chục lần rồi. Mong muốn nhất là toàn dân hưởng niềm vui trọn vẹn, bất kỳ thế lực nào không phá nổi, đó là sức mạnh toàn dân".