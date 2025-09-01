Cựu binh chiến trường Campuchia xúc động khi đất nước 'hơn xưa hàng chục lần'

Cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành ẢNH: PHAN HẬU

Từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chiều 1.9, cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành rất háo hức dù phải đợi xuyên đêm xem diễu binh. Ông và nhiều cựu chiến binh khác được cán bộ Điện lực Ba Đình mời về trạm khách trên đường Điện Biên Phủ, ngay dưới chân cột cờ Hà Nội do UBND TP.Hà Nội dựng lên để đón tiếp các cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh.

Từng mang quân hàm thượng úy, đại đội trưởng, nguyên cán bộ Sư đoàn 307 Quân khu 5, cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành đã có hơn 10 năm binh nghiệp làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Ông kể nhập ngũ xong là đi Nam, lúc đó cấp trên bảo đi thì cứ biết thế là đi thôi. Được phân vào đơn vị tác chiến tại Campuchia năm 1978, ông gia nhập Trung đoàn 95, đơn vị anh hùng thành lập cách đây 80 năm, đúng ngày 23.8.1945. Đơn vị hiện đang đóng quân tại Đắk Lắk.

Thuộc biên chế Sư đoàn 307, Quân khu 5, ông cùng đồng đội đã ròng rã nhiều năm tại đất bạn Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhiều tỉnh khỏi Pol Pot.

"Chúng tôi sang Campuchia từ tháng 12.1978, ăn Tết trước 1 tháng để đi chiến dịch. Vừa hành quân vừa tác chiến, đến được đền Preah Vihear (ngôi đền đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia - PV) rồi giải phóng được đền. Sau chục năm ở đất bạn, đến tháng 5.1989 chúng tôi rời Campuchia về Đà Nẵng", cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành kể.

Không có vé mời đi xem diễu binh, diễu hành, song ông vẫn thấy rất vui vẻ khi được sự chào đón nhiệt tình từ người dân cũng như TP.Hà Nội.

"Những ngày vui như hôm nay rất xót thương các đồng đội không trở về vẫn nằm lại ở nghĩa trang Gia Lai. Rất tiếc tôi không vào viếng được các đồng chí", ông Thành chia sẻ.

Cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành cùng các cựu chiến binh vui vẻ háo hức chờ xem diễu binh tại trạm khách của UBND TP.Hà Nội đón tiếp ẢNH: PHAN HẬU

Chứng kiến đất nước phát triển từng ngày, người cựu binh cũng vui vẻ nói: "Bác Hồ nói thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày xưa, nhưng tôi thấy giờ phải hơn mấy chục lần rồi. Mong muốn nhất là toàn dân hưởng niềm vui trọn vẹn, bất kỳ thế lực nào không phá nổi, đó là sức mạnh toàn dân".

Trên đường Điện Biên Phủ, UBND TP.Hà Nội đã lập trạm đón các cựu chiến binh các địa phương về dự lễ xem duyệt binh trong ngày 2.9. Trạm đón tiếp cũng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các cựu chiến binh hát vang những bài hát, ca khúc cách mạng và giao lưu cùng với người dân.

Anh Phạm Trung Hiếu, nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình, thành viên đội hậu cần cũng là người trực tiếp đón các cựu chiến binh vào trạm khách, phát nước cho các cụ. Anh cho biết các trạm khách "A80 - Tự hào Việt Nam" đã được UBND TP.Hà Nội dựng lên tại nhiều tuyến phố chính của đoàn diễu binh để đón các cựu chiến binh có công chiến đấu xây dựng và bảo vệ đất nước.