Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến ‘nắm đấm thép’ T-90S

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (A80), không chỉ khí tài quân sự hiện diện trang nghiêm trong lễ diễu binh, mà lần đầu, người dân được biết tới các thông số kỹ thuật chi tiết và khả năng chiến đấu của các khí tài do Việt Nam sản xuất hoặc trang bị.

Xe tăng T-90S được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau đây là cái nhìn toàn diện từng mẫu xe thiết giáp hiện đại đang góp phần làm nên diện mạo mới cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.