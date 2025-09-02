Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến ‘nắm đấm thép’ T-90S
Video Thời sự

Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến ‘nắm đấm thép’ T-90S

Nguyễn Trường - Đình Huy
02/09/2025 06:24 GMT+7

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, những khí tài quân sự hiện đại như xe thiết giáp XTC-02, XCB-01 và xe tăng T-90 lần đầu được công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (A80), không chỉ khí tài quân sự hiện diện trang nghiêm trong lễ diễu binh, mà lần đầu, người dân được biết tới các thông số kỹ thuật chi tiết và khả năng chiến đấu của các khí tài do Việt Nam sản xuất hoặc trang bị.

- Ảnh 1.

Xe tăng T-90S được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau đây là cái nhìn toàn diện từng mẫu xe thiết giáp hiện đại đang góp phần làm nên diện mạo mới cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Hé lộ sức mạnh khí tài Việt Nam: Từ XTC-02, XCB-01 đến ‘nắm đấm thép’ T-90S

