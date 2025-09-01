Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Địa điểm 'vàng' để xem diễu binh Quốc khánh 2.9

Hải Triều
Hải Triều
01/09/2025 13:00 GMT+7

Để thưởng thức trọn vẹn các hoạt động của lễ diễu binh, diễu hành diễn ra ngày mai 2.9, việc lựa chọn địa điểm quan sát là vô cùng quan trọng. Ngoài 'khán đài của nhân dân' trên đường Nguyễn Thái Học, người dân còn có các lựa chọn lý tưởng khác.

Là "trái tim" của sự kiện, khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng nhất. 

Ưu điểm của vị trí này là cảm nhận được không khí trang nghiêm, thiêng liêng và quan sát đầy đủ sự kiện ở cự ly gần nhất. Tuy nhiên, khu vực này chỉ dành cho những đại biểu có vé mời.

- Ảnh 1.

Không khí trang nghiêm, thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Với khán giả không có vé, thì trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, nơi được mệnh danh là "khán đài của nhân dân", là lựa chọn lý tưởng nhất để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Nhờ lòng đường rộng, thẳng, vỉa hè thoáng, trục đường này mang đến góc nhìn trực diện, cảm nhận đầy đủ sự hùng tráng của các khối diễu binh. Do đây là khu vực "cạnh tranh" nhất, nên người dân cần đến sớm, trước 5 giờ 30 sáng.

Hiện tại, tuyến đường này cũng đã chật kín người dân đến xếp hàng giữ chỗ. Họ mang bạt, lều... căng kín vỉa hè, trong đó nhiều người đã có mặt từ hôm qua 31.8.

Lựa chọn tiếp theo là ngã tư Cửa Nam. Nơi đây sẽ diễn ra điểm nhấn đặc biệt trên lộ trình khi các khối đội hình đồng loạt chuyển bước tại một khúc cua tạo nên một hình ảnh đầy nghệ thuật và kỷ luật.

Khu vực Hồ gươm (Hàng Khay - Tràng Tiền) là điểm cuối của lộ trình diễu hành. Tại đây, người dân có thể quan sát đoàn quân tiến về "trái tim" của thủ đô, mang lại nhiều cảm xúc khi theo dõi sự kiện.

Địa điểm 'vàng' để xem diễu binh 2.9 - Ảnh 1.

Từ sáng nay 1.9, rất nhiều người dân đã có mặt tại góc Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo để giữ chỗ

ẢNH: HỒNG NAM

Theo chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9, sáng mai, sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô.

Cụ thể, Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) đi theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - cung thể thao Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về cung thể thao Quần Ngựa.

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe tăng, bánh xích: rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe cơ giới chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Lắp đặt, huy động 1.012 nhà vệ sinh phục vụ người dân

Để phục vụ người dân theo dõi diễu binh 2.9, TP.Hà Nội đã lắp đặt và huy động 1.012 nhà vệ sinh, chia thành 2 nhóm:

- Nhóm do cơ quan chức năng thành phố lắp đặt, gồm 612 nhà vệ sinh. Nhóm này được bố trí thành các cụm, mỗi cụm có nhiều ngăn để nhiều người sử dụng cùng một thời điểm. 

Các cụm này được lắp đặt dọc theo các tuyến đường diễu binh, diễu hành - nơi người dân sẽ tập trung để xem và tham gia các hoạt động chung của ngày kỷ niệm.

- Nhóm huy động các trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân… cho người dân trên phố sử dụng miễn phí, bố trí ở các tuyến phố phụ cận khu vực trung tâm. 

Nhóm này có gần 400 nhà vệ sinh tại 8 phường trung tâm: Ba Đình (63), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (26), Ngọc Hà (48), Hoàn Kiếm (44), Giảng Võ (53), Cửa Nam (88), Hai Bà Trưng (16), Ô Chợ Dừa (29).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
