Hình ảnh thiết giáp chở quân XTC-02 do Việt Nam sản xuất lần đầu công bố

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất dù không còn xa lạ với người dân khi liên tục xuất hiện trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80 ), nhưng phải đến khi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước, thì những thông số về kỹ chiến đấu của xe mới được công bố đến công chúng.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 tham gia diễu binh A80 ẢNH: ĐÌNH HUY

XTC-02 dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m, có khoảng sáng gầm xe 400 mm. Xe được trang bị súng máy cao xạ 12,7 mm và đại liên 7,62 mm; kíp xe gồm 3 người và chở được 9 chiến sĩ, khối lượng chiến đấu 12,7 tấn.

Vận tốc lớn nhất mà XTC-02 đạt được ở đường nhựa là 95 km/giờ, vận tốc bơi lớn nhất là 12 km/giờ, có dự trữ hành trình lên đến 800 km.

XTC-02 tại Triển lãm thành tựu đất nước ẢNH: HUY TRƯỜNG

Khả năng vượt vật cản của xe ở nơi có dốc đứng là 31 độ, sườn nghiêng 25 độ, vượt hào rộng 0,8 m, vượt vách đứng 0,4 m; vỏ xe được trang bị chống đạn 7,62 x 39 mm xuyên lõi thép; kính chống đạn 7,62 x 54 mm xuyên lõi hợp kim.

Xe dùng hợp số cơ khí, 9 số tiến, 1 số lùi; có hệ thống điều khiển hỏa lực tự ổn định cân bằng, bám bắt mục tiêu, bắn trong khi hành tiến cả ban ngày và ban đêm.

Phạm vi góc tầm âm 13 độ - 65 độ, phạm vi góc hướng 360 độ, bám bắt mục tiêu khi vận tốc xe nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/giờ, bắn trúng mục tiêu với vận tốc xe nhỏ hơn 20 km/giờ.

Hệ thống hỏa lực và hình ảnh bên trong xe ẢNH: HUY TRƯỜNG

Xe có hệ thống phát hiện và phòng, chống tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laze, hệ thống chữa cháy tự động, phóng đạn khói. Ngoài ra, xe có đài vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật sóng cực ngắn cùng bộ thông thoại nội bộ.

Cạnh xe XTC-02 là xe chiến đấu bộ binh XCB-01, chiếc xe này dù đã được công bố trong Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024 nhưng vẫn thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân.

Theo lời cán bộ tại khu trưng bày, XCB-01 có 1 kíp lái gồm 3 người: 1 người lái xe, 1 trưởng xe và 1 pháo thủ để điều khiển các hỏa lực của xe. Ngoài ra, xe còn chở thêm 8 chiến sĩ bộ binh với trang thiết bị đầy đủ. Các chiến sĩ bộ binh khi được chở trên xe có thể cùng kíp lái của xe tăng cường hỏa lực để áp chế địch qua các hệ thống được cấp cho chiến sĩ bộ binh.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất ẢNH: HUY TRƯỜNG

Theo vị cán bộ, ưu điểm của dòng xe này là tính cơ động rất cao, tốc độ rất lớn, chiến đấu ở mọi địa hình từ đồng bằng, đồi núi, dưới nước. Quá trình tác chiến, xe rất nhanh chóng chở bộ binh thọc sâu, chiếm lĩnh trận địa.

Trong trường hợp bị bao vây, xe sẽ nhanh chóng tiếp ứng, thu hồi bộ binh an toàn nhất để đưa về hậu phương và sử dụng phương án tác chiến phù hợp hơn.

Hệ thống hỏa lực và hình ảnh bên trong xe ẢNH: HUY TRƯỜNG

Các loại xe chiến đấu nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, các cựu chiến binh ẢNH: HUY TRƯỜNG

XCB-01 có hệ thống có súng máy phòng không 12,7 mm, tên lửa chống tăng B72, pháo nòng trơn 72 ly, cạnh pháo nòng trơn còn có súng máy. Ngoài ra, xe còn có hệ thống phòng thủ chủ động, chống chiếu xạ laser.

Khi xe bị chiếu xạ laser thì sẽ cảnh báo, khi bị địch tấn công thì có đạn khói bắn ra che khuất tầm nhìn của địch và các hệ thống tường nhiệt trong xe làm lệch hướng hệ thống đường đạn, đảm bảo an toàn cho xe trong quá trình hành quân.