Hình ảnh 5 loại tên lửa hiện đại của tiêm kích Su30-MK2 lần đầu được công bố

Tại triển lãm thành tựu đất nước (xã Đông Anh, Hà Nội), khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng được chia thành 8 khu vực: 1 khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị (gồm hải quân, phòng không - không quân; tác chiến điện tử, thông tin liên lạc; pháo mặt đất, pháo tự hành; khí tài đặc chủng).

Tổ hợp các loại tên lửa của tiêm kích Su30-MK2 ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại đây, quân đội đã công bố 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị. Trong đó, nhiều khí tài đang tham gia sự kiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 như lửa Scud-B, tên lửa S-125-VT, xe tăng T90S, pháo tự hành...

Đáng chú ý, tại khu trưng bày của phòng không - không quân, lần đầu tiên các tổ hợp tên lửa của máy bay tiêm kích Su30-MK2 được công bố.

Theo đó, có 5 loại tên lửa gồm: tên lửa không đối không R-27ER1, là loại tên lửa có đầu dẫn vô tuyến bán chủ động, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào ở bán cầu sau và bán cầu trước, trong điều kiện mục tiêu bay cao hơn hoặc thấp hơn, có điều kiện nhiễu của đối phương.

Tên lửa không đối không R-27ER1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Tên lửa có chiều dài 4,775 m, đường kính thân 0,23 m, khoang 0,26 m. Tên lửa nặng 350 kg, khối lượng phần chiến đấu 39 kg; cự ly phóng cực đại là 70 km, cự ly phóng cực tiểu là 0,5 km; độ cao mục tiêu từ 0,02 - 27 km; tấn công tất cả các hướng.

Tên lửa không đối hạm Kh-31A là tên lửa dùng để tiêu diệt các loại tàu khu trục hoạt động độc lập cũng như trong thành phần của nhóm tàu tấn công (hạm đội), trong điều kiện thời tiết đơn giản cũng như phức tạp, ngày cũng như đêm.

Tên lửa không đối hạm Kh-31A ẢNH: ĐÌNH HUY

Kh-31A nặng 605 kg, khối lượng phần chiến đấu 94,5 kg, dài 4,7 m, đường kính 0,36 m; có cự ly phóng cực đại lên đến 50 - 70 km với mục tiêu có mặt phản xạ 5.000 m2; 25 km với mục tiêu có mặt phản xạ 500 m2.

Tên lửa không đối không RVV-AE thuộc loại tên lửa có hệ thống điều khiển hỗn hợp vô tuyến định vị và quán tính dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trong đó có các máy bay tiêm kích, cường kích cơ động cao. Tên lửa có thể hoạt động hiệu quả ngày cũng như đêm, trong điều kiện thời tiết đơn giản và phức tạp, trên nền nhiễu mặt đất, mặt biển khi có nhiễu tích cực của đối phương.

Tên lửa không đối không RVV-AE ẢNH: ĐÌNH HUY

RVV-AE có trọng lượng 173 km, phần chiến đấu nặng 22,5 kg, dài 3,6 m, đường kính 0,2 m. Tên lửa này có cự ly phóng cực đại là 50 km.

Tên lửa không đối đất Kh-31P là tên lửa chiến thuật có đầu tự dẫn vô tuyến loại thụ động dùng để tiêu diệt các ra đa vô tuyến đang hoạt động thuộc thành phần các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung, tầm xa, các thiết bị điều khiển, thông tin liên lạc, chỉ thị mục tiêu của các tổ hợp phòng không tự động hóa cũng như các loại ra đa mặt đất khác nằm trong dải sóng từ 2 mm - 1 m với mọi khí tượng.

Tên lửa không đối đất Kh-31P ẢNH: ĐÌNH HUY

Tên lửa Kh-31P dài 4,7 m, khối lượng 5,9 kg, phần chiến đấu 85 kg, sải cánh lái 1,11 m, đường kính 0,36 m. Tên lửa này có cự ly phóng cực đại 110 km, cực tiêu không dưới 15 km.

Tên lửa không đối không R-27ET1 là loại tên lửa có đầu tự dẫn hồng ngoại dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa trong bất cứ điều kiện thời tiết nào ở bán cầu sau và bán cầu trước, trong điều kiện mục tiêu bay cao hơn hoặc thấp hơn, có điều kiện nhiễu của đối phương.

Tên lửa không đối không R-27ET1 ẢNH: ĐÌNH HUY

R-27ET1 có chiều dài 4,49 m, nặng 347 kg, phần chiến đấu nặng 39 kg, sải cánh 0,972 m, đường kính thân 0,23 m. Tên lửa có cự ly phóng cực đại 70 km, cực tiểu 0,3 km.

Theo cán bộ tại khu vực trưng bày, các loại tên lửa trên đều là những vũ khí hạng nặng, có thể đeo trên tiêm kích Su30-MK2. Đây là lần đầu tiên tổ hợp này được công bố tại triển lãm. Tùy theo phương án chiến đấu, tiêm kích này sẽ được lắp các tên lửa khác nhau hoặc có thể lắp bom. Khi dùng những tên lửa này, Su30-MK2 có thể tiêu diệt được các mục tiêu lớn như tàu chiến, công sự mặt đất.

Người dân tìm hiểu về những loại tên lửa của Su30-MK2 ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng theo cán bộ, tùy theo phương án tác chiến trên không hay trên biển. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Su30-MK2 và tên lửa Kh-31A là hiện đại nhất.

