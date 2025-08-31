Lộ diện ‘vũ khí hạng nặng’ của U.23 Việt Nam, vòng loại châu Á vô cùng kịch tính

Tín hiệu tích cực từ những nhân sự tốt của U.23 Việt Nam

Danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại giải U.23 châu Á 2026 có 10 tiền vệ. Những tiền vệ này hội tụ nhiều yếu tố khác nhau, từ yếu tố cơ bắp, chất kỹ thuật, khả năng hỗ trợ tấn công, đến khả năng phòng ngự từ xa. Ngoài ta, hàng tiền vệ của chúng ta có cả nhân tố mới.

Hàng tiền vệ của U.23 Việt Nam khá mạnh Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về nhân tố mới của U.23 Việt Nam, có gương mặt rất đáng chú ý là Trần Thành Trung. Cầu thủ Việt kiều trở về từ Bulgaria này nhận được rất nhiều kỳ vọng, sẽ góp phần tạo nên sức bật mới cho hàng tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Cầu thủ khác, cũng thuộc tuyến giữa, tuy cũ về cái tên, nhưng rất mới về vị thế, đó là tiền vệ Nguyễn Công Phương. Sau bàn thắng trong trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, trước U.23 Indonesia, Công Phương đã trưởng thành hẳn so với trước đây.

Trước trận chung kết giải đấu khu vực, Công Phượng không phải là lựa chọn thường xuyên của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, sau trận đấu nói trên và sau những gì mà Nguyễn Công Phương đã thể hiện, cái nhìn của vị HLV người Hàn Quốc dành cho cầu thủ đang khoác CLB Thể Công Viettel đã khác hẳn.

Sự đa năng của các trụ cột

Công Phương cùng với Xuân Bắc là hai tiền vệ trung tâm hàng đầu của đội tuyển U.23 Việt Nam trước vòng loại giải U.23 châu Á. Họ có lẽ sẽ chiếm được vị trí chính thức của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn, cho dù Thái Sơn cũng có tên trong danh sách dự vòng loại giải châu Á trong những ngày tới đây.

Tiền vệ Văn Trường rất đa năng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ưu thế của Công Phương so với Thái Sơn ngoài vấn đề phong độ, chính là thể hình. Công Phượng (1,78 m) cao to hơn hẳn so với Thái Sơn (1,70 m), khả năng va chạm và tranh chấp tay đôi tốt hơn hẳn.

Điều này cũng góp phần tạo nên sự đa dạng, sự toàn diện cho hàng tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam vào lúc này. Ngoài những kỹ thuật gia như Khuất Văn Khang, Trần Thành Trung, Nguyễn Phi Hoàng, chúng ta không thiếu dạng cầu thủ mạnh mẽ, sẵn sàng lao vào đối phương để tranh cướp bóng như Công Phương, Xuân Bắc (1,74 m), hay Văn Trường (1,82 m).

Chưa hết, nhiều tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay khá đa năng, ví dụ như Văn Trường có thể sắm vai tiền đạo lùi khi cần, hoặc Phi Hoàng và Khuất Văn Khang có thể đá ở vị trí tiền đạo cánh. Yếu tố này tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik, trong trường hợp ông cần thay đổi lối chơi cho toàn đội, thông qua việc điều chỉnh vị trí thi đấu của các tiền vệ.

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam vừa có thể đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự từ xa, vừa có thể tham gia hỗ trợ tấn công, giữ nhịp trận đấu, điều tiết lối chơi cho toàn đội. Thế nên, hàng tiền vệ đích thị là khu vực đáng tin cậy, có thể làm bàn đạp giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tiến đến thành công tại vòng loại giải U.23 châu Á, sẽ diễn ra trong những ngày đầu tháng 9.