HLV Kim Sang-sik tạm chia tay đội tuyển Việt Nam: Dồn sức cho vòng loại U.23 châu Á

Đội tuyển Việt Nam tạm xa HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ tập trung song song trong tháng 9 để phục vụ hai nhiệm vụ riêng biệt. Trong khi U.23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á 2026 (từ ngày 3.9 đến 9.9), đội tuyển quốc gia đấu giao hữu để rèn quân, nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng cho vòng loại Asian Cup 2027.

Do tính chất thi đấu khác biệt của hai đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cùng những trợ lý giỏi nhất sẽ được phân bổ huấn luyện U.23 Việt Nam, bởi các cầu thủ trẻ đá giải chính thức. Giành vé dự VCK sân chơi U.23 châu Á cũng là mục tiêu bắt buộc của thầy Kim, bởi U.23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại liên tục từ năm 2016 đến nay.

Còn với đội tuyển Việt Nam, do chỉ đấu giao hữu, nên ê-kíp huấn luyện sẽ không tối ưu bằng U.23 Việt Nam. Có khả năng, HLV Kim Sang-sik giao đội tuyển quốc gia cho một trợ lý dẫn dắt.

HLV Kim Sang-sik dồn lực cho U.23 Việt Nam trong tháng 9 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa công bố danh tính nhân vật thay ông Kim tạm nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Song, dù ai dẫn dắt, quãng thời gian tập trung của đội tuyển, giáo án huấn luyện, cường độ thi đấu có thể sẽ không bằng các đợt trước, khi ông Kim tạm rời ghế "lái trưởng".

Việc ưu tiên ê-kíp huấn luyện tốt nhất cho đội đá giải chính thức là lựa chọn dễ hiểu của VFF. U.23 Việt Nam cũng được xem như "đội B" của đội tuyển Việt Nam, khi các nhân tố U.23 đều có tiềm năng và cơ hội kế thừa đàn anh. Tập trung cho U.23 Việt Nam, cũng là tạo dựng tương lai cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 đợt tập trung mỗi năm theo lịch FIFA Days, gồm tháng 3, 6, 9, 10 và 11 (không tính cách giải chính thức). Do không còn duy trì thói quen dài ngày trước đây, mỗi đợt tập trung hiện tại của đội tuyển (kéo dài khoảng 2 tuần) đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình lối đi và xây dựng lực lượng.



Đội tuyển Việt Nam chỉ đá 2 trận giao hữu với 2 đội V-League trong tháng 9 ẢNH: NGỌC LINH





Khó thay thế ông Kim

Một chuyên gia từng làm việc ở Việt Nam nếu quan điểm: "Chúng ta hay nói đến chuyện đào tạo cầu thủ, nhưng đào tạo HLV cũng rất quan trọng. Đội tuyển quốc gia thường được huấn luyện bởi thầy ngoại, rồi khi họ và trợ lý rời đi, chúng ta làm lại từ đầu. Không có HLV nội nào đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển để học hỏi, thích nghi và chuẩn bị".

Tìm người thay thế ông Kim nan giải ở chỗ, không HLV nội đẳng cấp nào đang làm việc ở đội tuyển.

Người thay thế HLV Kim Sang-sik nắm U.23 Việt Nam thời gian qua là ông Đinh Hồng Vinh, vốn chỉ ở tầm trung. Các đội tuyển trẻ xưa nay được giao cho các HLV như Đinh Thế Nam, Trần Minh Chiến, Hứa Hiền Vinh... cũng không thuộc dạng "số má". HLV nội giỏi hiếm hoi từng huấn luyện các cấp độ đội tuyển là ông Hoàng Anh Tuấn đã rời ghế.

Ai đủ khả năng đảm đương, khi không HLV nội tài năng nào "mặn mà" với ghế ở đội tuyển, dù chỉ là tạm quyền?



HLV Kim Sang-sik cử trợ lý nào nắm đội tuyển quốc gia? ẢNH: MINH TÚ

Ở những nước như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, ghế HLV ở đội tuyển quốc gia và U.23 được giao cho 2 HLV khác nhau. Không (hoặc rất ít) có sự trùng lặp về thành phần ban huấn luyện giữa đội tuyển quốc gia và U.23 ở những nền bóng đá này.



