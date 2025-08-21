V-League: HAGL gặp lịch thi đấu siêu khó, cuộc đua trụ hạng gian nan

Lịch thi đấu khó khăn cho HAGL

Sau thất bại 0-3 trước Becamex TP.HCM ở vòng mở màn, HAGL tiếp tục đụng "núi lớn" ở vòng 2 với chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Lịch thi đấu rất nặng trong giai đoạn đầu đang tạo ra thử thách cho đội quân non trẻ của HLV Lê Quang Trãi.

Với 6 cầu thủ ở độ tuổi U.23 đá chính, HAGL đã chơi ngang ngửa Becamex TP.HCM ở nửa đầu trận đấu vòng 1 trên sân Pleiku. Tuy nhiên, hạn chế của sức trẻ nằm ở sự thiếu ổn định. HAGL đã không thể giữ được cường độ chơi bóng trong hiệp 2, để rồi sụp đổ trước đối thủ giàu kinh nghiệm và tinh quái hơn.

HAGL (áo cam) thua 0-3 trước Becamex TP.HCM ở vòng mở màn ẢNH: VPF

Ở vòng 2, HAGL sẽ gặp đương kim á quân Hà Nội. Mùa trước, Phan Du Học cùng đồng đội thắng Hà Nội với tỷ số 1-0 ngay tại Hàng Đẫy, nhờ ưu thế đá hơn người (Vũ Đình Hai của Hà Nội nhận thẻ đỏ). Đó là trận đấu chủ nhà Hà Nội bỏ lỡ nhiều cơ hội, đồng thời HAGL cũng phòng ngự ổn định để bảo toàn cách biệt 1 bàn mong manh.

Nhưng, sau 1 năm, cục diện đã thay đổi. CLB Hà Nội vẫn ở đẳng cấp hàng đầu V-League, còn HAGL đã suy yếu. 6 trụ cột gồm Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn, Lý Đức, Văn Sơn rời đi, khiến đội hình còn lại trong tay HLV Lê Quang Trãi vừa mỏng, vừa thiếu ở mọi vị trí.

Ở trận gặp Becamex TP.HCM, dù cần tăng sức tấn công để gỡ hòa, nhưng HAGL không thể tạo khác biệt bởi lực lượng dự bị còn trẻ và non hơn nhóm đá chính.

Cộng với những mảnh ghép chắp vá giữa tân binh và cầu thủ trẻ, HAGL chưa thể xây dựng hình thù phòng ngự phản công chắc chắn, nhuần nhuyễn, điều đó khiến cuộc đua trụ hạng gian nan hơn với đội bóng phố núi.

HAGL đá rời rạc và phụ thuộc vào ngoại binh ẢNH: VPF

Ở chiều ngược lại, dù thua 1-2 trước CLB Công an TP.HCM ở ngày ra quân, nhưng CLB Hà Nội vẫn mạnh vượt trội HAGL. Đội bóng của HLV Makoto Teguramori vẫn pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm của nhóm trụ cột, với những thủ lĩnh như Văn Quyết, Hùng Dũng.

Cũng giống HAGL, CLB Hà Nội chưa thể trơn tru khi các ngoại binh chưa "khớp nhịp". Nhưng với triết lý đã có sẵn cùng nòng cốt đội hình mạnh, Văn Quyết cùng đồng đội đủ sức lấy trọn 3 điểm.

Khó thoát đáy bảng

Lịch thi đấu V-League đang... không hề ưu ái HAGL. Ngay sau chuyến làm khách trước Hà Nội, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ đối đầu CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất (vòng 3), rồi về sân nhà so tài... CLB Công an Hà Nội (vòng 4), trước khi gặp PVF-CAND trên sân PVF (vòng 5).

Đây đều là những trận đấu rất khó khăn, khi CLB Công an TP.HCM và PVF-CAND đều được bổ sung lực lượng hùng hậu, còn CLB Công an Hà Nội vốn dĩ đã rất mạnh với khung đội hình chắc chắn.

Lịch thi đấu 5 vòng đầu của HAGL ẢNH: VPF

Lịch thi đấu khó khăn mùa này của HAGL đối lập với mùa trước, khi đội bóng phố núi chỉ phải gặp Quảng Nam, SLNA và Đà Nẵng ở những vòng đầu. Với đội hình đã mỏng, lại liên tục va phải "núi lớn", bộ đôi HLV Lê Quang Trãi và giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành cần tính toán con người và lối chơi hợp lý để vượt khó.

Sau đó, HAGL sẽ dễ thở hơn khi tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku (vòng 6) và làm khách trên sân Hải Phòng (vòng 7).

Và rồi, "bão tố" sẽ quay lại ở vòng 8 và 9 khi HAGL phải gặp đương kim vô địch Nam Định và Thể Công Viettel. Song, HAGL được đá cả 2 trận này trên sân nhà Pleiku.

Điểm tựa phố núi sẽ giúp thầy trò ông Lê Quang Trãi có thêm niềm tin, khi hơn 2/3 số điểm HAGL kiếm được mùa trước là tại Pleiku.