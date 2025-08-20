U.23 Việt Nam đá vòng loại châu Á trên 'đất lành': Ra sân là thắng

U.23 Việt Nam trở về sân Việt Trì

U.23 Việt Nam sẽ ra sân đấu vòng loại U.23 châu Á 2026 vào tháng 9, với các trận đấu gặp U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen trong khuôn khổ bảng C.

U.23 Việt Nam sẽ mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 bằng trận gặp U.23 Bangladesh lúc 19 giờ ngày 3.9. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6.9. Đến lượt trận hạ màn, U.23 Việt Nam gặp U.23 Yemen lúc 19 giờ ngày 9.9. Đội nhất bảng đoạt vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, trong khi đội nhì phải nằm trong nhóm xuất sắc nhất mới vượt qua vòng loại.

Lịch thi đấu vòng loại U.23 châu Á của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Bên cạnh bảng đấu tương đối "dễ thở", thầy trò HLV Kim Sang-sik còn có ưu thế sân nhà. Cả 6 trận đấu tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là "đất thiêng" của bóng đá Việt Nam, khi từng chứng kiến thành công của nhiều cấp độ đội tuyển.

Trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng cả 4 trận tại AFF Cup 2024, gồm 2 trận vòng bảng trước Indonesia (1-0) và Myanmar (5-0), cùng trận bán kết lượt về với Singapore (3-1) và chung kết lượt đi với Thái Lan (2-1). Nhờ những chiến thắng ở sân nhà, học trò ông Kim có đà tâm lý thuận lợi để bước lên ngai vàng Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

Cũng tại Việt Trì cách đây 3 năm, U.23 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier cũng đánh bại U.23 Yemen (1-0), U.23 Đảo Guam (6-0) và hòa U.23 Singapore (2-2) để đoạt ngôi đầu bảng vòng loại, cùng tấm vé trực tiếp đến giải U.23 châu Á 2024.

Ở vòng loại U.17 châu Á 2025, U.17 Việt Nam cũng vượt qua bảng đấu khó khăn với các đối thủ U.17 Kyrgyzstan, U.17 Myanmar và U.17 Yemen với thành tích bất bại để đoạt vé tới vòng chung kết.

Hay trước đó, các trận giao hữu trên sân Việt Trì thời HLV Park Hang-seo còn nắm quyền cũng đều khép lại với kết quả từ hòa đến thắng cho U.23 Việt Nam.

Với duyên thi đấu trên "đất Tổ" linh thiêng, hy vọng U.23 Việt Nam sẽ đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Từ năm 2016 đến nay, U.23 Việt Nam liên tục đoạt vé dự vòng chung kết. Thành tích tốt nhất đội từng đạt được là ngôi á quân năm 2018, cùng 2 lần vào tứ kết (2022 và 2024).