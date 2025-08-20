Tài năng Việt kiều được cựu vương giải Bỉ đôn lên đội B

Vinh dự của tài năng Việt kiều

Tài năng trẻ Phạm Anh Khôi có vinh dự đặc biệt, khi được CLB Royal Antwerp (từng vô địch Bỉ mùa 2022 - 2023) điền tên vào danh sách đội B. Đây là đội bóng tiệm cận nhất với đội hình một đang dự giải Bỉ (Belgium Pro League) của Antwerp. Ở tuổi 18, tài năng Việt kiều sẽ tập luyện cùng các đàn anh U.22, U.23 để cạnh tranh một suất lên đội một.

Phạm Anh Khôi sinh năm 2007 tại Hà Nội, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Anh Khôi cùng gia đình sang Bỉ năm 2009, khi mới 2 tuổi. Tại quốc gia được mệnh danh là "trái tim châu Âu", Anh Khôi đã thể hiện năng khiếu chơi bóng đặc biệt.

Anh Khôi trong màu áo đội trẻ Royal Antwerp ẢNH: ROYAL ANTWERP

Ban đầu, Anh Khôi được OH Leuven (đội cũng đá ở giải vô địch quốc gia Bỉ) để ý. Đây cũng là điểm khởi đầu của Việt kiều sinh năm 2007. Sau 12 năm lăn lộn, trong đó đáng nhớ nhất là giai đoạn khoác áo đội trẻ Royal Antwerp khi Anh Khôi được gọi lên khoác áo U.16F Bỉ, cầu thủ Việt kiều đã được đôn lên đội B.

"Anh Khôi là mũi tấn công sáng tạo, với khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và rê dắt của Anh Khôi sẽ giúp U.23 Royal Antwerp định đoạt trận đấu", ông Jean Kindermans, giám đốc Học viện đào tạo bóng đá trẻ Royal Antwerp khẳng định.

Mùa giải 2022-2023, Anh Khôi in dấu giày vào 21 bàn thắng (ghi 11 bàn, có 10 kiến tạo) sau 24 trận tại giải U.16 Elite của Bỉ. Anh Khôi được gọi lên đội tuyển U.16F Bỉ. U.16F (viết tắt của U.16 Future) là đội tuyển dành cho các cầu thủ chưa phát triển hết về thể hình của bóng đá Bỉ.

Anh Khôi cao 1,7 m, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí ẢNH: ROYAL ANTWERP

Anh Khôi cao 1,7 m, sở hữu sự nhanh nhẹn, tốc độ và xử lý bóng gọn gàng, tinh tế. Được đào tạo theo chuẩn châu Âu, Anh Khôi có sức bền tốt, cùng khả năng di chuyển liên tục ở cường độ cao. Anh Khôi có thể đá nhiều vị trí từ tiền đạo (số 9), tiền vệ cánh (số 7 hoặc 11), hoặc chơi ở vị trí trung phong (số 10).

Dàn Việt kiều chất lượng

Anh Khôi từng được giới thiệu khoác áo U.17 Việt Nam, nhưng tài năng Việt kiều chưa có duyên. Dù vậy với tiềm năng lớn, cùng vinh dự đá giải vô địch quốc gia Bỉ mùa này, Anh Khôi có thể bén duyên với U.19, hoặc U.23 Việt Nam trong 1, 2 năm tới.

Anh Khôi đã có quốc tịch Việt Nam (do sinh ra ở Việt Nam, bố và mẹ đều là người Việt Nam) và sẵn sàng lên tuyển nếu được triệu tập.

Bên cạnh Anh Khôi, bóng đá Việt Nam còn sở hữu nhiều tài năng Việt kiều đã hoặc đang thi đấu ở châu Âu. Bên cạnh Brandon Ly (tài năng trẻ từng khoác áo U.21 Burnley) và Trần Thành Trung (từng đá giải vô địch quốc gia Bulgaria trong màu áo CSKA Sofia), còn có Julien Nguyễn, Việt kiều đang chơi cho U.19 Fuenlabrada tại giải trẻ Tây Ban Nha.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ thảo luận với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về trường hợp các cầu thủ Việt kiều, để lên kế hoạch sẽ triệu tập, sử dụng ai ở đội tuyển nào... trong thời gian tới.