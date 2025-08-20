Lịch làm việc 'khủng khiếp' của HLV Kim Sang-sik: Nắm 2 đội tuyển, mục tiêu nào cũng cao như núi

Áp lực kép cho HLV Kim Sang-sik

Cũng giống nhiều đời HLV tiền nhiệm trong 2 thập kỷ qua, HLV Kim Sang-sik nhận nhiệm vụ dẫn dắt đồng thời đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Mỗi đội tuyển lại có lộ trình giải đấu, mục tiêu và đặc thù huấn luyện riêng, đòi hỏi các HLV phải "phân thân" và nỗ lực vượt bậc nếu muốn chinh phục thành công.

Trong lịch sử, mới có 2 chiến lược gia từng vô địch với cả đội tuyển quốc gia và U.23. Đó là HLV Park Hang-seo và... chính ông Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, nếu HLV Park Hang-seo đã xây dựng nền móng thành công bền vững cả về danh hiệu (vô địch AFF Cup 2018, HCB U.23 châu Á 2018, HCV SEA Games 2019 và 2022) lẫn con người và lối chơi, thì HLV Kim Sang-sik mới ở giai đoạn khởi đầu. Chiến lược gia Hàn Quốc đã có danh hiệu, nhưng cần thêm thời gian để kiến thiết một chu kỳ thành công đúng nghĩa như người tiền nhiệm.

Điểm mấu chốt trong thành công của HLV Park Hang-seo, là những chiến thắng diễn ra liên tục và nối tiếp, dù phải luân phiên đổi vai liên tục giữa đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Với khả năng quản lý và lãnh đạo bậc thầy cùng đội ngũ trợ lý tài năng, ông Park đã quán xuyến rất tốt khối lượng công việc khổng lồ.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị đối đầu thử thách tương tự, khi cùng U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam thi đấu liên tục trong 4 tháng cuối năm. Cụ thể, ông Kim sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia đấu 2 trận gặp Nepal (tháng 10) và 1 trận gặp Lào (tháng 11) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Còn với U.23 Việt Nam, trọng tâm dồn vào 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á 2026 (tháng 9) và SEA Games 33 (tháng 11, 12).

Trong trường hợp U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt tổng cộng 10 trận chính thức ở cấp độ đội tuyển và U.23 (chưa tính giao hữu). Chưa kể, cựu chiến lược gia Jeonbuk Hyundai Motors còn trải qua nhiều đợt tập huấn, thi đấu dài ngày, buộc ông phải di chuyển như "con thoi" giữa đội tuyển và U.23 Việt Nam.

Áp lực chồng chất trên vai HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mà ở đấu trường nào, ông Kim cũng có chỉ tiêu quan trọng. Đó là đoạt vé dự VCK U.23 châu Á và vô địch SEA Games 33 (với U.23 Việt Nam) và toàn thắng 3 trận trước Lào, Nepal (với đội tuyển Việt Nam). Mỗi mục tiêu đều có tầm quan trọng riêng, là thước đo đánh dấu quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển.

Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik và trợ lý sẽ bước qua 4 tháng đầy sóng gió. Mà nếu thành công, bóng đá Việt Nam sẽ có bước chuyển thuận lợi để vươn lên.





Việc HLV Kim Sang-sik làm nhiệm vụ cả hai đội tuyển vẫn có cái lợi, là ông Kim có thể phát hiện nhân tố trẻ chất lượng ở U.23 để tạo dựng lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Đồng thời, U.23 Việt Nam sẽ được tiếp cận triết lý của HLV Kim Sang-sik, để thuận đường phát triển ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cường độ làm việc và áp lực dồn dập có nguy cơ ảnh hưởng đến thành tích của cả hai đội tuyển, nếu ông Kim không có những "phó tướng" tài năng.

U.23 Việt Nam có trọng trách giành ngôi cao ở SEA Games ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mới đây, trợ lý Choi Won-kwon, "cánh tay phải" của ông Kim ngày mới đến Việt Nam, đã chia tay đội tuyển quốc gia để huấn luyện CLB Thanh Hóa. Gắn bó lâu nhất với thầy Kim trong 1 năm qua chỉ có các thành viên đội hậu cần. Còn ê-kíp chuyên môn chuyển đổi liên tục.

HLV Kim Sang-sik không thể một mình quán xuyến công việc. Ông cần được san sẻ áp lực, nhận khối lượng công việc phù hợp, tính toán cẩn trọng để đảm bảo chất lượng huấn luyện.

Giai đoạn cuối năm 2025 sẽ rất áp lực với thầy Kim, nhưng vàng thật không sợ lửa. Với lộ trình đúng đắn, HLV người Hàn Quốc đủ sức đưa cả hai đội tuyển cập bến an toàn.