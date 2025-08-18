Bóng đá TP.HCM trọn niềm vui ngày ra quân V-League: Mùa này sẽ rất khác!

Bóng đá TP.HCM khởi sắc

Cả hai đại diện TP.HCM đã khởi đầu V-League 2025 - 2026 bằng chiến thắng trọn vẹn. Trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM đánh bại đương kim á quân Hà Nội với tỷ số 2-1. Còn tại sân Pleiku, Becamex TP.HCM đánh bại chủ nhà HAGL 3 bàn không gỡ.

Nhờ vậy, 2 trong 3 đội dẫn đầu V-League sau vòng 1 là các đại diện TP.HCM. Dù ngôi đầu của Becamex TP.HCM hay vị trí thứ ba của CLB Công an TP.HCM sau vòng 1 chỉ là nhất thời, nhưng vẫn là cơn mưa trên cánh đồng bóng đá miền Nam đã "khô cạn" nhiều năm qua.

Tiến Linh (áo đỏ) cùng CLB Công an TP.HCM thắng trận ra quân ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) đang có cuộc lột xác đội hình rầm rộ nhất trong 5 năm qua. Đội bóng chủ sân Thống Nhất đã mang về HLV Lê Huỳnh Đức, chiêu mộ vua phá lưới nội Tiến Linh, đồng thời giữ lại những nhân tố đẳng cấp của tập thể TP.HCM cũ như Patrik Lê Giang, Huy Toàn... Nhờ được đầu tư mạnh mẽ để làm mới lực lượng, CLB Công an TP.HCM đã thắng trận ra quân với CLB Hà Nội.

Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể ráp nối lối chơi nhuần nhuyễn, biến hóa, chủ yếu đánh biên và phản công ở trận ra quân. Dù để biến tập thể mới mẻ thành một khối thống nhất, ông Lê Huỳnh Đức cần thời gian huấn luyện và điều chỉnh. Song, với con người mới và nhuệ khí mới, CLB Công an TP.HCM vẫn có tương lai hứa hẹn, sau nhiều năm liền "trôi nổi" đua trụ hạng dưới cái tên CLB TP.HCM với lực lượng tầm trung tại V-League.

Becamex TP.HCM của HLV Nguyễn Anh Đức cũng cải tổ để dự V-League với tấm áo mới. So với đàn anh Huỳnh Đức ở CLB Công an TP.HCM, Anh Đức có ưu thế nhỉnh hơn do dàn nội binh của Becamex TP.HCM đã có thời gian gắn bó dưới cái tên Bình Dương trước đây. Song, cái khó của Anh Đức nằm ở... truyền thống thay "tướng" của Becamex TP.HCM. Mùa trước, đội chủ sân Gò Đậu thay 3 HLV, nhưng vẫn chỉ đứng hạng 7 chung cuộc.

Becamex TP.HCM (áo xanh) lấy trọn 3 điểm tại Pleiku Arena ẢNH: VPF

Tính từ năm 2020 đến nay, Becamex TP.HCM đã thay 10 lượt HLV, không ai trụ được đến 2 mùa giải. Ghế HLV là vị trí "nóng" nhất tại sân Gò Đậu. Đồng nghĩa, dù ký hợp đồng 2,5 năm với Becamex TP.HCM, nhưng không có gì đảm bảo cho tương lai của Anh Đức. Chiến thắng là con đường duy nhất và HLV Anh Đức cần sự ủng hộ đúng nghĩa của cầu thủ, ban lãnh đạo để vững ghế.

Bản sắc và đào tạo trẻ

Mùa giải 2025 - 2026 còn rất chông gai với cả hai đại diện TP.HCM. Trong bối cảnh các đội V-League chi rất nhiều tiền cho nội và ngoại binh, lực lượng hiện tại của CLB Công an TP.HCM và Becamex TP.HCM chỉ ở mức tốt, chứ chưa vượt trội.

Tín hiệu vui mùa này, là sau bao năm "chìm nổi", cả hai đại diện TP.HCM đều đã đầu tư nhiều hơn vào chiều sâu lực lượng, tuyển mộ những HLV từng là cựu cầu thủ đội bóng để tận dụng cái uy, vốn hiểu biết.

Những đầu tư hướng vào thực chất, thay vì phô trương, xa xỉ... sẽ giúp Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM có nền móng tốt để tiến lên. Có lẽ, sau những màn "khua chiêng gõ trống" xa hoa nhưng kém hiệu quả của những tên tuổi như Sài Gòn FC, Navibank Sài Gòn, hay chính CLB TP.HCM giai đoạn 2020 - 2021 năm nào, bóng đá TP.HCM sẽ trở về với những giá trị bình dị và cốt lõi hơn.

Đầu tư cho bóng đá trẻ, xây dựng bản sắc cống hiến, gần gũi với người hâm mộ, đạt thứ hạng cao... là cách tốt nhất để các đội bóng TP.HCM vãn hồi niềm tin từ khán giả.

Sân Thống Nhất đã mở hội trong ngày CLB Công an TP.HCM ra quân V-League. Hy vọng, niềm vui ấy sẽ đánh dấu cho sự trở lại của những thế lực bóng đá miền Nam một thời.