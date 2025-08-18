V-League: Ninh Bình và PVF-CAND đá 'chất' như cựu binh, còn HAGL chơi như... tân binh

Ninh Bình và PVF-CAND ra quân V-League ấn tượng

Sau hơn một thập kỷ, cái tên CLB Ninh Bình mới xuất hiện trở lại ở V-League. Để tái xuất ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, đội bóng cố đô đã trải qua nhiều trầm luân ở hạng dưới. Hơn ai hết, đội bóng của HLV Gerald Albadalejo hiểu rằng phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể trụ vững ở sân chơi khắc nghiệt.

Vậy nhưng, với đội hình đầy ắp hảo thủ, CLB Ninh Bình vẫn có trận đấu vất vả trên sân Hà Tĩnh, đội bóng khó bị đánh bại nhất V-League mùa trước. Học trò ông Albadalejo thủng lưới sớm bởi cú sút bóng sống đẹp mắt của Sỹ Hoàng. Dù có bàn gỡ nhờ công Đức Chiến, nhưng CLB Ninh Bình đã phải gồng mình chịu áp lực của Hà Tĩnh trong gần như cả hiệp 2.

CLB Ninh Bình (áo đen) đánh bại chủ nhà Hà Tĩnh ẢNH: MINH TÚ

HLV Nguyễn Công Mạnh đã "cao tay" ở trận này, khi chỉ đạo đội Hà Tĩnh khoét sâu vào biên phải của Ninh Bình, nơi hậu vệ Quang Nho thường xuyên dâng cao. Khung thành của Đặng Văn Lâm liên tục chao đảo trước sức ép, nhưng nhờ sự tập trung của thủ môn sinh năm 1993, CLB Ninh Bình vượt qua bão tố, để rồi đánh bại Hà Tĩnh bằng hai pha "hồi mã thương" phút cuối nhờ công Quang Nho và Gia Hưng.

Khoảnh khắc Hoàng Đức xoay xở vượt qua 2 cầu thủ Hà Tĩnh rồi chọc khe cho Gia Hưng ghi bàn cho thấy rõ nhất giá trị của ngôi sao. Sau khi vê bóng qua người, Hoàng Đức không cần quan sát nhiều, mà bấm bóng chuyền sang đúng tầm Gia Hưng băng lên, phá bẫy việt vị Hà Tĩnh để ấn định chiến thắng.

Để bay cao ở V-League, CLB Ninh Bình cần cả sức mạnh tập thể và lối chơi mang hình thù rõ ràng, vốn là thứ cần thời gian để nhào nặn. Tuy nhiên, khi chưa có triết lý, phẩm chất ngôi sao vẫn có thể giúp CLB Ninh Bình vượt khó. Đó là đặc quyền của những đội bóng chịu chi, mạnh tay mang về cầu thủ giỏi.

Trong ngày Ninh Bình tận hưởng chiến thắng ngày trở lại V-League, PVF-CAND cũng có lần đầu trong lịch sử thắng trận ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Chiến thắng 2-1 trước SLNA, một ứng viên xuống hạng, dẫu chưa nói lên nhiều điều về sức mạnh PVF-CAND. Song, với nòng cốt cầu thủ trẻ, 3 điểm đầu tay có giá trị khích lệ tinh thần lớn để học trò HLV Thạch Bảo Khanh thêm tin tưởng vào hành trình đang đi.

PVF-CAND (áo đỏ) lần đầu hưởng cảm giác chiến thắng ở V-League ẢNH: MINH TÚ

HAGL khởi đầu nan

Mùa trước, HAGL khởi đầu như mơ khi thắng Quảng Nam (4-0), SLNA (2-0) và hòa Nam Định (0-0) để bất bại và nằm trong nhóm đầu sau 3 vòng. Dù vậy chỉ sau 1 năm, gió đã đảo chiều. Thất bại đậm 0-3 trước Becamex TP.HCM chiều qua (17.8) đẩy đội bóng của HLV Lê Quang Trãi xuống đáy bảng.

Đây là kết cục khó tránh của HAGL, khi đội bóng phố núi không còn hảo thủ trong đội hình. Nhiều trụ cột đã lũ lượt rời phố núi, như Minh Vương, Quang Nho, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Lý Đức... để lại đội hình một HAGL đầy những nhân tố non kinh nghiệm, có những cái tên mới 20, 21 tuổi chưa từng đá V-League trước đó.

Trong khi các tân binh liên tục tân trang lực lượng bằng những cầu thủ chuyên nghiệp, HAGL lại đá V-League bằng đội hình mỏng và yếu bản lĩnh thi đấu như thể một... tân binh. Bởi vậy, đấu pháp phòng ngự phản công của đội bóng phố núi nhanh chóng "phá sản" trước Becamex TP.HCM vốn kinh nghiệm và lọc lõi hơn.

HAGL (áo cam) đứng cuối bảng sau trận thua đậm ẢNH: VPF

Công bằng mà nói, HAGL không lép vế về số cơ hội. Thậm chí trong 15 phút đầu, HAGL còn ép sân và liên tục đe dọa cầu môn của thủ thành Minh Toàn. Nhưng, do các cầu thủ trẻ không thể điều chỉnh thể lực và tâm lý thi đấu, nên HAGL nhanh chóng bị trừng phạt bởi sự phung phí.

Lối chơi của HAGL cũng chưa có điểm nhấn, khi chủ yếu đá bổng, đá dài để trông đợi vào ngoại binh. Khi "Tây" bị bắt bài, các chân sút HAGL phối hợp rời rạc, kém hiệu quả. Vấn đề này từng tồn đọng mùa trước, nhưng không thể giải quyết bởi mùa này lực lượng HAGL còn... yếu hơn.

Không còn Minh Vương hay Ngọc Quang, cầu thủ nào sẽ đứng ra lĩnh ấn tiên phong cả về chuyên môn lẫn tinh thần? HLV Lê Quang Trãi phải tìm lời giải, nếu không muốn HAGL lại sa vào vũng lầy đua trụ hạng.