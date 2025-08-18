Đội tuyển nữ Việt Nam cần kiên trì mục tiêu trẻ hóa

Đ ỊNH HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI

Lực lượng của chủ nhà VN ở trận thua Úc tại bán kết AFF Cup 2025 (ngày 16.8) có tới 7/11 cầu thủ đá chính ở ngưỡng 30 tuổi trở lên. Chỉ 4 cầu thủ dưới 30 tuổi, gồm trung vệ Diễm My (29 tuổi), hậu vệ trái Trần Thị Duyên (25 tuổi), tiền vệ Vạn Sự và tiền đạo Thanh Nhã (cùng 24 tuổi). Đội tuyển nữ VN có độ tuổi trung bình cao hơn Úc, Thái Lan và Myanmar, vốn là những tập thể đang trẻ hóa mạnh mẽ.

Cần thêm những nhân tố như Vạn Sự (21) để làm mới đội tuyển nữ VN ẢNH: MINH TÚ

Trong tay HLV Mai Đức Chung là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều sân chơi lớn như World Cup, Asian Cup… Tuy nhiên, khác với bóng đá nam, ở môn bóng đá nữ, sức mạnh thể chất và thể lực mới đóng vai trò then chốt tạo nên chiến thắng. Học trò của HLV Mai Đức Chung có thể cuốn phăng những đối thủ có thể chất tương đương (hoặc nhỉnh hơn đôi chút) nhờ kỹ - chiến thuật vượt trội. Nhưng khi gặp những đội nhanh, mạnh và rắn rỏi như Úc, thì dù họ chỉ mang tới đội hình U.23 như ở giải năm nay, Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn rất ít cơ hội chiến thắng.

Nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi áp đảo của cầu thủ Úc đã bóp nghẹt mọi phương án chiến thuật của đội tuyển nữ VN. Học trò ông Mai Đức Chung chỉ thực sự có cơ hội trong 15 phút cuối trận, khi Úc chủ động giảm nhịp chơi và lùi về. Còn 75 phút trước đó, sức mạnh từ những pha pressing cực rát, nặng tính chiến đấu đã giúp Úc chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như, Thu Thảo… đều đã rất nỗ lực, nhưng lực bất tòng tâm trước đối thủ trẻ và khỏe hơn rất nhiều. Cũng như trận thua 0-4 trước Philippines ở bán kết AFF Cup 2022, kinh nghiệm là chưa đủ để đội tuyển nữ VN vượt núi.

Câu hỏi đặt ra là: thế hệ trẻ của đội tuyển nữ VN đang ở đâu, khi mà xuyên suốt giải năm nay không nhân tố U.23 nào chiếm được suất đá chính? Đội tuyển nữ VN đã nhìn ra vấn đề trẻ hóa từ sau World Cup 2023. Ở các đợt tập trung, HLV Mai Đức Chung thường xuyên gọi nhân tố mới. Thế hệ U.19 từng về nhì ở giải U.19 Đông Nam Á 2023 như Thanh Thảo, Bảo Trâm, Như Quỳnh, Minh Chuyên, Nhật Lan, Tạ Thị Thủy (cùng 21 tuổi) đều được trao cơ hội trong từ 1 đến 2 đợt tập trung, nhưng chỉ có Minh Chuyên trụ lại được. Đó cũng là lứa U.19 được huấn luyện bởi ông Akira Ijiri, với kỳ vọng tạo ra lớp kế cận cho đội tuyển nữ VN. Thế nhưng khi tre đã già, măng vẫn chưa kịp mọc.

HLV Mai Đức Chung đã tích cực sàng lọc nhân tố mới. Tiền vệ Việt kiều Nam Mi là ví dụ. Ngay khi về nước khoác áo đội nữ TP.HCM, cầu thủ 20 tuổi này được ban huấn luyện đội nữ "chấm" một suất lên tuyển. Tuy nhiên, sau 2 tháng Nam Mi đã phải chia tay đội bởi không đáp ứng chuyên môn. Đó cũng là mẫu số chung của những cầu thủ trẻ từng lên tuyển để rồi… ra về. Không có bất cứ ngoại lệ nào cho người trẻ, chỉ những ai đáp ứng yêu cầu mới được ở lại.

Cứ như thế, đội tuyển nữ VN vẫn là chuyện của những "đàn chị". Học trò ông Mai Đức Chung vẫn đủ mạnh cho hiện tại, nhưng để hướng tới tương lai 1, 2 năm tới với Asian Cup, ASIAD, World Cup… thì rất đáng lo.

C HIẾN LƯỢC DÀI HẠN

Bóng đá nữ VN được đầu tư bài bản trong một thập niên qua, với những chuyến tập huấn quốc tế, chất lượng tập luyện và dinh dưỡng đều được cải thiện. Tuy nhiên, đây chỉ là đầu tư cho phần ngọn. Gốc rễ phát triển bóng đá nữ vẫn phải nằm ở giải quốc nội, nơi bóng đá nữ nhiều năm qua cũng chỉ có vài địa phương mặn mà làm bóng đá trẻ như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hà Nam (nay là Ninh Bình). Số lượng đội nữ mỗi mùa chỉ dừng ở 6, 7 đội (riêng Hà Nội và TP.HCM đã có tổng cộng 4 đội), chỉ đá duy trì trong 3, 4 tháng ở giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia.

Việc thiếu địa phương, doanh nghiệp đào tạo bóng đá trẻ, thiếu sân chơi cho cầu thủ… khiến bóng đá nữ VN có nguy cơ tụt lại. Khi Myanmar, Thái Lan, Philippines đều quyết liệt trẻ hóa, còn những nước Tây và Trung Á như UAE, Jordan, Iran, Uzbekistan đã bắt đầu gia nhập cuộc chơi, đội tuyển nữ VN cần chiến lược đường dài để tạo ra đột phá về con người. Thất bại hôm nay sẽ mang tới bài học giá trị để nhìn nhận và tiến lên.