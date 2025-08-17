Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League: Bất ngờ lớn khi 4 cái tên mới ‘chễm chệ’ tốp 5, HAGL dưới đáy

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/08/2025 20:50 GMT+7

Những kết quả bất ngờ khiến V-League 2025 - 2026 khép lại vòng đấu đầu tiên với 3 trong 5 cái tên mới chễm chệ xuất hiện trong 5 vị trí đầu tiên.

Bảng xếp hạng V-League: Bất ngờ lớn khi 4 cái tên mới ‘chễm chệ’ tốp 5, HAGL dưới đáy- Ảnh 1.

PVF-CAND có chiến thắng ngay ngày ra mắt V-League

ảnh: Minh Tú

Ấn tượng mạnh từ 2 tân binh V-League

CLB PVF-CAND đã dũng cảm nhận suất dự V-League 2025 - 2026 sau khi CLB Quảng Nam dừng cuộc chơi. Sau vòng đầu tiên, lòng dũng cảm đó đã được tưởng thưởng khi thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có chiến thắng 2-1 trước SLNA.

Một tân binh khác của V-League 2025 - 2026 là Ninh Bình FC cũng thể hiện sức mạnh khi đánh bại đội bóng rất khó chịu là CLB Hà Tĩnh với tỷ số đậm 3-1.

Kết quả này là sự ghi nhận rất lớn cho nỗ lực và đầu tư quyết liệt của 2 đội bóng tân binh PVF-CAND và Ninh Bình FC, khiến người ta nghĩ đến cái duyên các tân binh phần lớn sẽ trụ hạng thành công ở mùa đầu.

Bảng xếp hạng V-League: Bất ngờ lớn khi 4 cái tên mới ‘chễm chệ’ tốp 5, HAGL dưới đáy- Ảnh 2.

Đức Chiến (bìa trái) ghi bàn giúp Ninh Bình FC thắng đậm CLB Hà Tĩnh 3-1

ảnh: Minh Tú

Thậm chí, cách dàn sao của Ninh Bình FC đánh bại hiện tượng mùa trước là CLB Hà Tĩnh, không ít người hâm mộ cho rằng họ có thể góp mặt trong nhóm đua vô địch.

Hứa hẹn mùa giải hấp dẫn

Trước đó, đội bóng Công an TP.HCM cũng đã đánh dấu ngày trở lại đấu trường đỉnh cao bằng chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước CLB Hà Nội, đội bóng trước đó hầu như toàn thắng trên sân Thống Nhất.

Một cái tên mới của mùa giải năm nay, CLB Becamex TP.HCM thậm chí có chiến thắng đậm nhất vòng 1 để tạm thời xếp đầu bảng V-League 2025 - 2026.

Bảng xếp hạng V-League: Bất ngờ lớn khi 4 cái tên mới ‘chễm chệ’ tốp 5, HAGL dưới đáy- Ảnh 3.

CLB Becamex TP.HCM có chiến thắng đậm nhất vòng 1

ảnh: Minh Trần

Hàng loạt pha ra mắt ấn tượng kể trên khiến bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 đang có thứ tự rất thú vị, với 4/5 vị trí đầu bảng là những cái tên mới trong đó có 2 tân binh.

Ngược lại, khu vực đáy bảng đang xuất hiện 3 cái tên tạo ra cảm giác quen thuộc là HAGL, SLNA và CLB Hà Tĩnh. Việc nhà cựu vô địch CLB Hà Nội trắng tay ở vòng đầu tiên vẫn được coi là tai nạn và họ sẽ sớm thể hiện sức mạnh ở vòng 2.

Bảng xếp hạng V-League: Bất ngờ lớn khi 4 cái tên mới ‘chễm chệ’ tốp 5, HAGL dưới đáy- Ảnh 4.

BXH vòng 1 V-League 2025 - 2026

