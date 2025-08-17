PVF-CAND tạo sốc lớn, ‘song sát’ ngoại binh đánh bại SLNA: Khởi đầu V-League còn gì ngọt ngào hơn!

Thay thế Bình Phước để trám chỗ Quảng Nam, PVF-CAND không bị ngợp khi thăng hạng sớm

Tại V-League 2025 - 2026, CLB PVF-CAND là một trong 2 tân binh, giành suất tham dự do Quảng Nam giải thể và Bình Phước (nay là CLB Trường Tươi Đồng Nai) từ chối thăng hạng. Tuy nhiên, đội bóng này có chưa đầy 2 tuần chuẩn bị, với duy nhất trận giao hữu trước CLB Thể Công Viettel. Dù không có nhiều thời gian nhưng CLB PVF-CAND đã liên tục mang về những tân binh chất lượng như tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, ngoại binh Amarildo, Eyenga Alain hay Mpande. Đồng thời, với dàn cầu thủ trẻ chất lượng như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Hiểu Minh, sức mạnh của CLB PVF-CAND là không thể xem thường.

Bên kia chiến tuyến, CLB SLNA dày dặn kinh nghiệm tại V-League. Sự chuẩn bị của đội bóng xứ Nghệ cũng gặp trở ngại khi nhiều cầu thủ đội một tập trung muộn, vì dự VCK U.21 quốc gia. Chính vì thế, khi làm khách trên sân CLB PVF-CAND, nhiều cầu thủ quen mặt như Hồ Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Khánh, Văn Cường hay ngoại binh Olaha vẫn là trục chính trong lối chơi của HLV Phan Như Thuật xây dựng, ra sân ngay từ đầu.

CLB PVF-CAND được đánh giá gặp đối thủ vừa sức SLNA (áo vàng) ở trận ra quân ẢNH: CLB SLNA

Với tuyến tiền vệ giàu kinh nghiệm, CLB SLNA là đội có thế trận nhỉnh hơn trong hiệp 1. Đội khách cầm bóng gần 60%, dùng nhiều tình huống tấn công ở trung lộ để uy hiếp khung thành CLB PVF-CAND. Xét về số lần dứt điểm nguy hiểm, CLB SLNA cũng tỏ ra vượt trội khi có đến 8 lần dứt điểm (gấp 4 lần CLB PVF-CAND). Độ chính xác trong những lần ra chân của các học trò HLV Phan Như Thuật cũng rất cao khi một nửa bóng đi trúng đích. Đáng tiếc, thủ thành Phí Minh Long chơi xuất sắc ở hiệp đấu này, bảo toàn mảnh lưới cho CLB PVF-CAND.

Ở chiều ngược lại, CLB PVF-CAND chơi phòng ngự phản công. Việc không có nhiều thời gian chuẩn bị đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội chủ nhà, khiến họ chơi rời rạc. Mpande là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong hàng tiền vệ của CLB PVF-CAND, nhưng đáng tiếc các tiền đạo trên hàng công không thể tận dụng tốt những đường chuyền mà ngoại binh này tạo ra.

Tưởng chừng như hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại với kết quả hòa thì đến phút 42, bất ngờ đã xảy ra khi CLB PVF-CAND mở tỷ số trận đấu với pha đệm bóng của Amarildo. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Võ Anh Quân khi cầu thủ sinh năm 2004 có pha đi bóng dũng mãnh và căng ngang chính xác.

Ngoại binh CLB PVF-CAND chứng minh giá trị với pha băng cắt, dứt điểm chính xác ẢNH: CLB PVF-CAND

Bị dẫn bàn sau hiệp 1, CLB SLNA đẩy cao đội hình ở đầu hiệp 2 nhằm tìm bàn gỡ. Khác với lối chơi bóng ngắn trước đó, đội bóng xứ Nghệ thực hiện nhiều hơn những quả tạt từ 2 biên. Sau nhiều nỗ lực, phút 59, đội trưởng Olaha đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, đánh đầu cực mạnh đưa bóng chạm cột dọc. Dù vậy, cầu thủ mang áo số 7 của CLB SLNA cũng nhanh chóng băng vào dứt điểm, cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, sau bàn gỡ hòa, CLB SLNA không thể duy trì áp lực như trước. Hàng tiền vệ đội khách không thể kiểm soát bóng trong khi hai cánh bị khai thác liên tục. Chuyện gì đến cũng đến, phút 67, Mpande đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho CLB PVF CAND.

Mpande mang về bàn nâng tỷ số 2-1 cho CLB PVF-CAND ẢNH: CLB PVF-CAND

Khoảng 20 phút cuối, CLB PVF-CAND thi đấu chậm, nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ. Dù vậy, CLB SLNA gặp bế tắc, không thể xuyên thủng lưới CLB PVF-CAND. Tệ hơn cho đội khách, phút 75, hậu vệ Garcia còn nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cố tình chơi xấu đối thủ.

Đánh bại CLB SLNA 2-1, CLB PVF-CAND có 3 điểm đầu tiên ở V-League 2025 - 2026. Các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh vươn lên đứng thứ 4 và cùng có điểm số với các đội CLB Becamex TP.HCM, CLB Công an TP.HCM, CLB Nam Định và CLB Ninh Bình. Ở vòng đấu thứ 2, CLB PVF-CAND sẽ làm khách trên sân của Hải Phòng. Trong khi đó, CLB SLNA rơi xuống vị trí 13 và sẽ chạm trán CLB Nam Định ở trận đấu tiếp theo.