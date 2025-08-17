Thua đậm trận ra quân V-League, HLV HAGL 'tôi không lo rớt hạng': HLV Anh Đức ‘tôi rất vui’

"HAGL cần thêm thời gian để cải thiện"

Ở trận đấu thuộc vòng mở màn V-League 2025 - 2026 diễn ra chiều 17.8, HAGL để thua với tỷ số 0-3 trước CLB Becamex TP.HCM ngay trên sân Pleiku. Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đội Becamex TP.HCM đã giành chiến thắng. Họ tận dụng quá tốt những cơ hội được tạo ra. HAGL dù để thua, nhưng đã thể hiện được vài điểm tích cực. Chúng tôi tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, may mắn không đến và các cầu thủ chưa chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi cần phải cải thiện trong thời gian tới".

Phân tích kỹ hơn về lý do dẫn đến trận thua, ông Trãi nhận định: "HAGL thua trước nên phải đẩy cao tìm kiếm bàn thắng. Nhưng hôm nay, sân mới, trời mưa và đọng nước nên khó khăn để chúng tôi triển khai lối chơi. Đây là trận đầu tiên và đội cũng có nhiều cầu thủ trẻ. Các cầu thủ cần thêm thời gian cải thiện để tốt hơn".

Bên cạnh đó, HLV Lê Quang Trãi khẳng định không lo lắng về việc HAGL sẽ rớt hạng. Theo đó, ông Trãi tin tưởng đội bóng phố núi sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới. "Tôi không lo đội rớt hạng, nếu chúng tôi làm tốt ở những trận tới. Tại sao tôi không lo? Bởi Becamex TP.HCM không phải là đội yếu. dù có nhiều cầu thủ ra đi, nhưng chất lượng đội hình và khát khao chiến đấu của họ vẫn không hề giảm sút", ông Trãi nhấn mạnh.

HAGL (phải) thua đậm ngày ra quân V-League mùa giải mới ẢNH: CLB HAGL

Phía ngược lại, HLV Nguyễn Anh Đức bày tỏ niềm vui và sự hài lòng khi các cầu thủ CLB Becamex TP.HCM luôn thể hiện được sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu cao.

Về việc bị HAGL ép sân trong khoảng thời gian đầu, HLV Anh Đức lý giải: "Thi đấu dưới trời mưa, chúng tôi không triển khai được lối chơi. Bên cạnh đó, việc thi đấu tại Gia Lai luôn làm cho cầu thủ sẽ bị ngợp. Khi đá với HAGL, đặc biệt là trong hiệp 1, chúng tôi gặp khó khăn. Nhưng dù trong tình huống nào đi nữa, chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ và thi đấu hết mình".

HLV Anh Đức cũng chia sẻ rằng, bản thân ông không có gì bất ngờ khi CLB Becamex TP.HCM đánh bại HAGL 3-0 ngay trên sân Pleiku. "Tôi chỉ cảm thấy vui thôi. Bóng đá mà, có thể thắng 1-0, 2-0 hoặc 3-0. Càng về cuối, đối phương càng gây áp lực lớn hơn về phía khung thành đội mình. Nếu phòng ngự chắc và tạo được cơ hội thì ghi thêm nhiều bàn. Ngược lại, nếu mình không tập trung thì đối phương sẽ gỡ lại", cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nói.

Ở vòng đấu thứ 2 của V-League, CLB Becamex TP.HCM gặp CLB Công an Hà Nội vào lúc 18 giờ, còn HAGL chạm trán CLB Hà Nội vào lúc 19 giờ 15, cùng ngày 24.8.