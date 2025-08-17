Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Huỷ diệt' HAGL ngay tại Pleiku, Becamex TP.HCM quá sung sướng: HLV Anh Đức có thể cũng bất ngờ!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/08/2025 19:13 GMT+7

HAGL dù nhập cuộc tốt hơn nhưng đã không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn, và rồi đành nhận thất bại trước CLB Becamex TP.HCM trong ngày ra quân tại V-League 2025 - 2026. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức có 3 bàn thắng và giành 3 điểm đầu tay.

Chiều 17.8, HAGL tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Pleiku, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2025 - 2026. Với lợi thế sân nhà, đội bóng phố núi nhập cuộc chủ động và chơi có phần lấn lướt hơn thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức.

HAGL bỏ lỡ cơ hội tốt để mở tỷ số

Trong hiệp 1, HAGL tạo ra ít nhất 2 cơ hội rõ rệt để ghi bàn vượt lên dẫn trước. Mặc dù vậy, thủ môn Minh Toàn của CLB Becamex TP.HCM đã thi đấu rất xuất sắc để cứu thua. Trong đó, ở phút 19, Conceicao Gabriel (HAGL) có tình huống đối mặt nhưng không thể đánh bại được "người gác đền" của đội bóng đất Thủ.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ cuối hiệp 1, khi Phan Du Học (HAGL) kéo áo Hồ Tuấn Tài (CLB Becamex TP.HCM) trong vòng cấm. Sau thì nghe tham khảo từ phòng VAR và trực tiếp ra ngoài đường biên xem lại tình huống chiếu chậm, trọng tài chính Đỗ Khánh Nam đã quyết định cho CLB Becamex TP.HCM hưởng phạt đền.

Phút 42, trên chấm 11 m, Võ Minh Trọng không mắc sai lầm nào để ghi bàn mở tỷ số cho CLB Becamex TP.HCM.

‘Huỷ diệt’ HAGL ngay tại Pleiku, Becamex TP.HCM quá sung sướng: HLV Anh Đức có thể cũng bất ngờ!- Ảnh 1.

Bàn thắng trên chấm 11 m của Minh Trọng (17) là bước ngoặt mang đến chiến thắng chung cuộc cho CLB Becamex TP.HCM

ẢNH; CLB BECAMEX BÌNH DƯƠNG

Sang hiệp 2, khi HAGL tràn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, khoảng trống càng nhiều hơn cho CLB Becamex TP.HCM. Phút 71, Cao Quốc Khánh có cơ hội đối mặt thủ môn HAGL nhưng không thể tận dụng để ghi bàn. Nhưng ở tình huống ngay sau đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 72, sau đường treo bóng của đồng đội, Nguyễn Văn Anh chọn điểm rơi chính trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 83, tiền đạo vào sân thay người Ismaila bứt tốc rồi thực hiện 2 cú sút liên tiếp từ chân phải và chân trái để đào sâu cách biệt lên 3-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Xem thêm bình luận