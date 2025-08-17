Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
17/08/2025 00:00 GMT+7

Ngày 17.8, vòng 1 V-League tiếp tục diễn ra với 4 cặp đấu với sự xuất hiện của các đội bóng đáng chú ý là HAGL, CLB Ninh Bình.

HAGL có lợi thế sân nhà, có giành trọn 3 điểm?

Lúc 17 giờ, HAGL có cuộc tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân nhà Pleiku. Đội bóng phố núi giờ không còn được đánh giá cao khi chia tay một loạt trụ cột như Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Phạm Lý Đức, Dụng Quang Nho. HLV Lê Quang Trãi sẽ sử dụng các nhân tố trẻ. Vì thế, việc trụ hạng V-League thành công với HAGL cũng là một thử thách.

Bên kia chiến tuyến, CLB Becamex TP.HCM cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ chia tay các cầu thủ như Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và một số trụ cột chưa bình phục chấn thương là Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài. Ở kỳ chuyển nhượng, CLB Becamex TP.HCM cũng không đem được về nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, họ được đánh giá cao hơn đội chủ nhà một chút khi vẫn còn một số cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình như Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Võ Minh Trọng...

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?- Ảnh 4.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?- Ảnh 5.

Hoàng Đức (số 28) trở lại V-League sau một mùa chinh chiến ở giải hạng nhất

ẢNH: KHẢ HÒA

Chờ màn thể hiện của tân binh V-League?

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày 17.8 là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và đương kim vô địch giải hạng nhất Ninh Bình, diễn ra lúc 18 giờ. Sau khi thăng hạng, "Bầy dê núi" tiếp tục giữ chân các ngôi sao như Văn Lâm, Hoàng Đức, Quốc Việt, được bổ sung lực lượng bằng loạt nội binh, ngoại binh đẳng cấp cùng dàn chuyên gia từ Tây Ban Nha. CLB Ninh Bình cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V-League. Họ hứa hẹn gây ra nhiều thử thách cho đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh.

Một tân binh khác của V-League là CLB PVF-CAND cũng thi đấu lúc 18 giờ. Đây là đội đã đồng ý thăng hạng sớm sau khi đội Quảng Nam bỏ cuộc còn Trường Tươi Đồng Nai từ chối lên hạng.

Tiếp đón đội khách SLNA, đối thủ được đánh giá là vừa sức với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Cùng giờ, CLB Thanh Hóa chạm trán đội Đà Nẵng trên sân nhà. Cổ động viên xứ Thanh đang chờ một màn trình diễn khởi sắc của tân HLV trưởng Choi Won-kwon cùng dàn tân binh chất lượng như Quế Ngọc Hải, Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov.


Tin liên quan

Tuyển thủ Nam Phi trị giá 1 triệu USD khoác áo Nam Định, từng đá tại Ngoại hạng Anh

Tuyển thủ Nam Phi trị giá 1 triệu USD khoác áo Nam Định, từng đá tại Ngoại hạng Anh

Đương kim vô địch V-League Nam Định vừa công bố tân binh của giải mới. 'Chào mừng ngôi sao Nam Phi Tau Percy Muzi gia nhập Thép Xanh Nam Định', đội bóng chia sẻ thông tin.

Sân Thống Nhất đẹp long lanh, sẵn sàng chứng kiến CLB Công an TP.HCM đấu đội Hà Nội

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Những ứng viên vô địch xuất trận, cực nóng ở sân Thống Nhất

Khám phá thêm chủ đề

V-League HAGL CLB Ninh Bình Hoàng Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận