Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL và Ninh Bình xuất trận, đối thủ được đôn thăng hạng gây sốc?

HAGL có lợi thế sân nhà, có giành trọn 3 điểm?

Lúc 17 giờ, HAGL có cuộc tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân nhà Pleiku. Đội bóng phố núi giờ không còn được đánh giá cao khi chia tay một loạt trụ cột như Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Phạm Lý Đức, Dụng Quang Nho. HLV Lê Quang Trãi sẽ sử dụng các nhân tố trẻ. Vì thế, việc trụ hạng V-League thành công với HAGL cũng là một thử thách.

Bên kia chiến tuyến, CLB Becamex TP.HCM cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ chia tay các cầu thủ như Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và một số trụ cột chưa bình phục chấn thương là Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài. Ở kỳ chuyển nhượng, CLB Becamex TP.HCM cũng không đem được về nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, họ được đánh giá cao hơn đội chủ nhà một chút khi vẫn còn một số cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình như Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Võ Minh Trọng...

Hoàng Đức (số 28) trở lại V-League sau một mùa chinh chiến ở giải hạng nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Chờ màn thể hiện của tân binh V-League?

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày 17.8 là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và đương kim vô địch giải hạng nhất Ninh Bình, diễn ra lúc 18 giờ. Sau khi thăng hạng, "Bầy dê núi" tiếp tục giữ chân các ngôi sao như Văn Lâm, Hoàng Đức, Quốc Việt, được bổ sung lực lượng bằng loạt nội binh, ngoại binh đẳng cấp cùng dàn chuyên gia từ Tây Ban Nha. CLB Ninh Bình cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V-League. Họ hứa hẹn gây ra nhiều thử thách cho đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh.

Một tân binh khác của V-League là CLB PVF-CAND cũng thi đấu lúc 18 giờ. Đây là đội đã đồng ý thăng hạng sớm sau khi đội Quảng Nam bỏ cuộc còn Trường Tươi Đồng Nai từ chối lên hạng.

Tiếp đón đội khách SLNA, đối thủ được đánh giá là vừa sức với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Cùng giờ, CLB Thanh Hóa chạm trán đội Đà Nẵng trên sân nhà. Cổ động viên xứ Thanh đang chờ một màn trình diễn khởi sắc của tân HLV trưởng Choi Won-kwon cùng dàn tân binh chất lượng như Quế Ngọc Hải, Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov.



