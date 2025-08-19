Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vũ khí tối thượng của U.23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

Hồng Nam
Hồng Nam
19/08/2025 08:06 GMT+7

Điểm tựa tinh thần từ sân chơi Đông Nam Á, cùng kinh nghiệm ra sân tại V-League sẽ giúp U.23 Việt Nam tiếp tục lớn mạnh dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam lại trông đợi ở HLV Kim Sang-sik

Dù chỉ chuẩn bị trong 3 tuần, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn nhào nặn nên tập thể U.23 Việt Nam đoàn kết, kỷ luật và có lối chơi mang hình thù rõ ràng để chinh phục danh hiệu ở sân chơi U.23 Đông Nam Á 2025.

Cách dụng binh của ông Kim trở thành điểm nhấn trên hành trình vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không sớm định hình bộ khung, mà tạo nên cuộc đua cởi mở, nơi ngay cả những cầu thủ chỉ đá giải hạng nhất (như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân) cũng có suất đá chính, miễn thể hiện tốt trên sân tập.

Vũ khí tối thượng của U.23 Việt Nam ở vòng loại châu Á- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ còn tiến bộ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhờ cách dùng người kiểu "cào bằng" giống với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã truyền động lực cố gắng không ngơi nghỉ cho các cầu thủ trẻ, những người chẳng có gì ngoài khát vọng hoàn thiện mình. 

Khả năng "xoay rubik" chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cũng giúp U.23 Việt Nam biến hóa qua từng trận, dù gặp đối thủ phòng ngự có chiều sâu hay pressing quyết liệt. 

Bởi, những đối thủ ở vòng loại châu Á 2026 như U.23 Yemen hay U.23 Singapore không hề đơn giản. 2 năm trước, U.23 Việt Nam chỉ có trận hòa 2-2 với U.23 Singapore, sau khi thắng U.23 Yemen (1-0) vì đối thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. 

Ở sân chơi trẻ, ngay cả những nền bóng đá trung bình yếu cũng có "cửa" làm nên chuyện. Chính U.23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích ở giải U.23 châu Á khi ở thế cửa dưới, nên toàn đội càng phải thận trọng hơn trước những đội tưởng như không được đánh giá cao. 

Khi ấy, sự linh hoạt và thích ứng nhanh của ông Kim sẽ tiếp tục là vũ khí tối thượng của U.23 Việt Nam, trong bối cảnh phải va chạm với nhiều trường phái bóng đá khác nhau và biên độ trận đấu thường diễn biến khó đoán. 

Cầu thủ trẻ được tiếp thêm 'lửa' 

Với nòng cốt đội hình U.23 Việt Nam mới có tối đa 2, 3 mùa giải đá ở V-League và sở hữu vốn kinh nghiệm rất mỏng, mỗi thành quả đều có giá trị động viên tinh thần rất lớn. Dù đó chỉ là chức vô địch U.23 Đông Nam Á, nơi bóng đá Việt Nam đã đăng quang 2 lần trước đó.

Vũ khí tối thượng của U.23 Việt Nam ở vòng loại châu Á- Ảnh 2.

Tài dùng người của HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam khó đoán

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi bóng đá Việt Nam chưa thể tạo ra nhiều sân chơi cho cầu thủ trẻ (đồng nghĩa mỗi năm cầu thủ chỉ đá trung bình từ 20 đến 25 trận), Hiểu Minh cùng đồng đội cần tận dụng triệt để từng nấc thang để hoàn thiện mình, từ kỹ chiến thuật đến bản lĩnh thi đấu. 

90 phút ở trận chung kết trên sân Gelora Bung Karno rực lửa trước U.23 Indonesia là một trong những trải nghiệm U.23 Việt Nam cần bước qua thêm nhiều lần, để trở thành tập thể cứng cỏi, khó bị đánh bại. 

Mùa này, khi "mỏ ngọc" PVF-CAND có suất đá V-League, hay HAGL, SLNA, Hà Nội tiếp tục theo đuổi chính sách dùng cầu thủ trẻ tự đào tạo, cơ hội ra sân của U.23 Việt Nam hứa hẹn được đảm bảo. 

Một số đội bóng như Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chi tiền mang cầu thủ trẻ về "đan cài" với lứa đàn anh để phát triển... cũng là tín hiệu vui. 

Đơn cử, ở Ninh Bình, tài năng trẻ Trần Thành Trung (từng đá 62 trận ở giải vô địch quốc gia Bulgaria, khoác áo U.19 và U.21 Bulgaria) sẽ được kèm cặp bởi đàn anh Hoàng Đức. Hay tại CLB CAHN, trung vệ trẻ Lý Đức sẽ học hỏi được nhiều, khi cạnh tranh với các trung vệ Việt Anh, Đình Trọng hay Adou Minh.

Việc cầu thủ trẻ được xây dựng lộ trình phát triển ổn định là cơ hội để U.23 Việt Nam tiếp tục tiến bộ. Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, đội bóng của thầy Kim sẽ trình làng phiên bản hoàn thiện và hấp dẫn hơn. 

