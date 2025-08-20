Đội tuyển nữ Việt Nam và chiến thắng mang lại niềm tin

Q UYẾT KHÔNG BỎ CUỘC

Sau trận thua đáng tiếc 1-2 trước Úc, HLV Mai Đức Chung đã khẳng định đội tuyển nữ VN sẽ không buông bỏ, mà tập trung toàn lực để thắng Thái Lan trong trận tranh hạng ba nhằm đáp lại tình cảm yêu thương của người hâm mộ.

Hải Yến ghi bàn mở điểm giúp đội tuyển nữ VN thắng Thái Lan 3-1 ẢNH: MINH TÚ

Ở trận chung kết AFF Cup 2025 vào tối qua, đội tuyển nữ Úc đã đòi lại món nợ thua Myanmar ở vòng bảng khi thắng chung cuộc 1-0 để đoạt chức vô địch.

Đội tuyển nữ VN đã giữ lời hứa, khi ra sân trong cuộc tái đấu Thái Lan bằng đội hình mạnh và tinh thần cao nhất. Rút kinh nghiệm từ thất bại ở bán kết xuất phát từ việc nhập cuộc chậm, Bích Thùy cùng đồng đội đã nỗ lực tranh chấp và kiểm soát nhịp độ ngay từ phút đầu tiên. Các cầu thủ bình tĩnh chuyền bóng thoát pressing của Thái Lan, rồi triển khai tấn công bằng các pha ban bật nhanh, chuẩn xác.

Huỳnh Như bùng nổ

Bích Thùy nỗ lực tối đa

Tuy nhiên, trước quyết tâm phòng ngự của Thái Lan, học trò ông Mai Đức Chung gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành. Dù kiểm soát bóng tốt hơn, đội tuyển nữ VN cũng không tạo ra số cơ hội áp đảo (mỗi đội dứt điểm 6 lần). Đặc biệt ở các pha phối hợp nhiều chạm, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo hay Hải Yến thường chuyền lỗi ở thời điểm quyết định khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Dù vậy, đội tuyển nữ VN vẫn xuyên thủng lưới Thái Lan nhờ miếng đánh quen thuộc: tấn công chớp nhoáng. Đường chuyền dài của Bích Thùy xé toang hàng thủ đội khách, mở ra không gian cho Hải Yến dứt điểm chéo góc thành bàn là chiến thuật chuẩn mực, cho thấy triết lý trực diện của đội nữ. Đáng tiếc ở trận gặp Úc, thay vì tin dùng tiền đạo thuần túy như Hải Yến, HLV Mai Đức Chung lại trao suất đá chính cho tiền đạo cánh Thanh Nhã dẫn đến cơ hội tấn công của đội tuyển nữ VN bị bó hẹp. Để rồi ngay khi trở lại, Hải Yến đã khẳng định giá trị của một trung phong điển hình: chạy chỗ khôn ngoan, xử lý gọn gàng và quan trọng là hiệu quả.

"B ỮA TIỆC" Ở L ẠCH T RAY

Bàn thắng của Hải Yến giúp tâm lý đội tuyển nữ VN thoải mái hơn sau giờ nghỉ. Trước đội hình trẻ trung của Thái Lan, kinh nghiệm đã giúp học trò HLV Mai Đức Chung chiếm lĩnh thế trận và điều tiết tâm lý thi đấu phù hợp.

Những pha luân chuyển bóng đều đặn, mềm mại qua các tuyến của đội tuyển nữ VN không cho Thái Lan cơ hội chống đỡ. Nhất là khi, thể lực đội khách suy giảm trong hiệp 2.

Tận dụng đội hình Thái Lan dâng cao, Huỳnh Như đã tung đòn trừng phạt với bàn thắng ở phút 65 bằng cú đá bồi vào lưới trống (pha dứt điểm đầu của tiền đạo 34 tuổi bị cản phá). Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như ở AFF Cup 2025, giúp chân sút quê Vĩnh Long giải tỏa áp lực đã đeo bám xuyên suốt giải đấu. 3 phút sau, lại nhờ một pha chuyền bóng xuyên tuyến hiểm hóc loại bỏ hậu vệ Thái Lan (lần này người chuyền là Nguyễn Thị Vạn), Bích Thùy đóng sập cánh cửa hy vọng của đội khách với cú dứt điểm chéo góc một chạm đẳng cấp ghi bàn thứ ba. Nỗ lực của Thái Lan chỉ đổi lấy 1 bàn danh dự của Wirunya Kwenkasikum, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 cho nữ VN.

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ VN giành HCĐ AFF Cup 2025. Đây là phần thưởng cho ý chí không buông bỏ của học trò HLV Mai Đức Chung.

Sau AFF Cup 2025, các cầu thủ nữ sẽ trở về CLB đá giải vô địch quốc gia. Tháng 11, đội tuyển nữ VN hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Học trò ông Chung sẽ có khoảng 2, 3 tuần tập luyện để rèn chiến thuật, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi hậu tại Thái Lan.

Những "cô gái kim cương" không chỉ hướng tới SEA Games, mà còn là Asian Cup, ASIAD, hay thậm chí World Cup. Muốn vượt ngưỡng, chỉ có con đường chuyển giao lực lượng và làm mới lối chơi.