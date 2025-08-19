Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng

Chiến thắng điểm 10 của đội tuyển nữ Việt Nam

Không có nhiều thay đổi về nhân sự được 2 HLV đưa ra ở đội hình xuất phát trong trận đấu này. Đội chủ nhà chủ động chơi chậm ở những phút đầu để thăm dò đối thủ và kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

Thái Lan đã nhập cuộc chủ động ngay từ những phút đầu trận. Các cầu thủ đội bóng xứ sở chùa vàng thực hiện lối chơi áp sát nhanh, không ngừng tạo sức ép lên khu vực vòng cấm của đội tuyển Việt Nam.

Phút 45, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Hải Yến đã phá bẫy việt vị và băng vào đúng thời điểm, tung ra cú sút dứt khoát làm tung lưới thủ thành Pawarisa Homyamye.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ

Bước sang hiệp 2, với thế trận không còn gì để mất, đội tuyển nữ Thái Lan tràn lên tấn công, tìm kiếm bàn gỡ và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà.

Sau đó là khoảng thời gian mà đội tuyển nữ Việt Nam lấy lại thế trận và liên tục tạo ra nhiều cơ hội.

Phút 65, Huỳnh Như đã có bàn thắng đầu tiên trong giải đấu sau pha chuyền bóng như đặt của Nguyễn Thị Vạn. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng với lá cờ Việt Nam được cô chuẩn bị sẵn.

Có bàn thắng củng cố lợi thế, các đường bóng của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên mượt mà và thanh thoát hơn. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Thị Vạn tiếp tục có đường chuyền tinh tế cho Bích Thùy băng lên, và cô đã tung cú sút vô lê một chạm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Thái Lan.

Ở những phút cuối trận, đội tuyển Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và phút 87, từ pha tổ chức đá phạt góc tốt, Wirunya Kwenkasikum đã tung ra cú sút dứt khoát để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận tranh hạng ba.

Bích Thùy tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng đẳng cấp cho đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với tấm HCĐ chung cuộc. Đội tuyển nữ Thái Lan xếp hạng tư. Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Myanmar và U.23 Úc sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay cũng trên sân Lạch Tray để tìm ra nhà vô địch mới của giải đấu.

Sau trận, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng thường trực VFF đã xuống sân chúc mừng thành tích giành HCĐ của đội tuyển nữ Việt Nam! VFF thưởng đội 600 triệu đồng.