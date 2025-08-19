Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan
HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

Quỳnh Phương
19/08/2025 15:15 GMT+7

Trước trận tranh HCĐ với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung động viên các học trò phải thi đấu hết mình và cố gắng lập lại thành tích ở vòng bảng.

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

HLV Mai Đức Chung mong học trò chiến đấu với tinh thần cao nhất trước Thái Lan

Chiều tối ngày 19.8.2025, trận đấu tranh huy chương đồng của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại sân Lạch Tray (Hải Phòng), giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đây là trận tái đấu khi 2 đội đã chung bảng A ở vòng bảng và đội tuyển Việt Nam khi đó chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

Tờ Thairath của Thái Lan dẫn lời tiền vệ Rinya Pat Mun Dong chia sẻ: "Tinh thần của đội ngày càng tốt hơn, chúng tôi đã phục hồi thể lực và nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù mọi người đều tiếc nuối khi không vào chung kết như dự tính, nhưng bây giờ chúng tôi phải tập trung cho trận tranh hạng ba, điều này cũng quan trọng không kém. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu thú vị vì cả hai đội đều đã nhận diện được điểm yếu của nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng đây sẽ là một ngày đẹp của đội, và mong các cổ động viên hãy tiếp sức cho chúng tôi”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng động viên tinh thần các học trò. Ông cho rằng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với 150% sức rồi, nhưng đối thủ quá mạnh. Ông cho biết cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận tranh hạng ba. Hy vọng, mọi người sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm hai ngày lễ lớn của đất nước.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

hlv mai đức chung Đội tuyển nữ việt nam Thái Lan Tranh HCĐ bóng đá nữ Đông Nam Á
