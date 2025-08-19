Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan
Video Thể thao

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Hồ Hiền - Quỳnh Anh
19/08/2025 13:21 GMT+7

Ngày 19.8.2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Ngày 19.8.2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Thông báo của VFV cho biết: "Vì lý do cá nhân, VĐV Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. VFV khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng".

Bích Tuyền là đối chuyền xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam, cô vừa giành giải VĐV xuất sắc nhất chặng 2 SEA V.League 2025 và góp công lớn đưa Việt Nam lần đầu giành ngôi vô địch.

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Liệu U.23 Úc có thể đòi lại món nợ và đăng quang tại giải đấu năm nay, hay Myanmar sẽ tiếp tục làm nên lịch sử với ngôi vương lần thứ hai liên tiếp? Tất cả sẽ được quyết định vào màn tái ngộ lúc 20 giờ tối 19.8.

Bích Tuyền Bích Tuyền rút lui bóng chuyền nữ Việt Nam Giải vô địch thế giới Thái Lan VFV FIVB
