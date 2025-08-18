Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?
Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/08/2025 11:25 GMT+7

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025' nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã thu hút gần 20.000 người tham gia.

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Được tổ chức vào ngày 24.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, giải chạy đã thu hút gần 19.000 vận động viên (VĐV) tham gia tính đến ngày 16.8, bao gồm cả các runner chuyên nghiệp và phong trào. Con số này dự kiến sẽ vượt mốc 20.000 vào ngày 22.8, qua đó thiết lập một kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia mặc áo cờ đỏ sao vàng trong một giải marathon.

Sự kiện năm nay hứa hẹn sẽ không chỉ thu hút sự tham gia của các VĐV mà còn là cơ hội để quảng bá Trung tâm Triển lãm Việt Nam – công trình lớn nhất Đông Nam Á và xếp vào top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về vùng đất giàu truyền thống văn hóa – lịch sử, nơi có tòa thành Cổ Loa hơn 2.000 năm tuổi, gắn với huyền thoại Nỏ thần và câu chuyện về An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Có gì ở giải chạy 'Việt Nam tôi đó' thu hút gần 20.000 VĐV tham gia?

Hơn 30 bác sĩ và điều dưỡng, 5 xe cấp cứu cùng đội ngũ tình nguyện viên 750 người sẽ túc trực dọc tuyến đường chạy. Các trạm y tế với đầy đủ trang thiết bị cần thiết như xịt lạnh, gel giảm đau, bông băng và cáng cấp cứu sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời. Khu vực đích đến cũng được chuẩn bị với mái che, giường và quạt, giúp hỗ trợ người tham gia khi gặp sự cố.

Không chỉ chú trọng đến yếu tố thể thao, giải chạy còn mang đến thông điệp "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh". Ban tổ chức đã lồng ghép hoạt động trồng cây, hạn chế rác thải nhựa, hướng đến một môi trường sạch sẽ và bền vững. Đây là một phần trong cam kết tạo ra không gian thể thao gắn liền với bảo vệ thiên nhiên và phát triển cộng đồng.

Điểm nhấn khác của giải là thông điệp xanh – sạch – đẹp, hạn chế rác thải nhựa và lồng ghép hoạt động trồng cây, hướng tới tinh thần “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U.23 Úc trong trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Dù thi đấu trên sân nhà, Huỳnh Như và đồng đội không thể vượt qua sức mạnh thể hình và lối chơi tốc độ của U.23 Úc.

Việt Nam tôi đó giải chạy Marathon My Vietnam 2025
