CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

Trước khi trận đấu bắt đầu, sân Thống Nhất (TP.HCM) sôi động với các tiết mục văn nghệ hoành tráng và màn biểu diễn của Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM. Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Công an TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt nam (VPF) cùng hàng ngàn khán giả đã có mặt tại sân để chứng kiến trận đấu đầu tiên của đội bóng ngành công an thành phố.

Sân Thống Nhất hôm nay gần như kín chỗ ẢNH: KHẢ HÒA

Các tiết mục văn nghệ khuấy động không khí ẢNH: KHẢ HÒA

Màn biểu diễn của Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Không phụ lòng mong đợi của CĐV, CLB Công an TP.HCM đã thi đấu cực kỳ bùng nổ với 2 bàn thắng của Tiến Linh và Huy Toàn để giành chiến thắng trước đội đương kim á quân CLB Hà Nội. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của CLB Hà Nội được ghi bởi tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng (ở phút 83).

Tiến Linh mang băng đội trưởng ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Huỳnh Đức là HLV trưởng CLB Công an TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM cho ông cơ hội quay lại dẫn dắt đội bóng mà trước đây ông từng khoác áo. Ông cũng cho biết quá trình chuẩn bị diễn ra chưa đầy 20 ngày và còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng toàn đội đã thi đấu cống hiến hết mình.

Tiến Linh (áo đỏ, số 2) đã có trận đấu tỏa sáng ẢNH: KHẢ HÒA

Bàn thắng thứ hai được ghi do công của Huy Toàn ẢNH: KHẢ HÒA

Trận mở màn cực kỳ ấn tượng của CLB Công an TP.HCM cho thấy đội bóng này sẽ có nhiều hứa hẹn đầy bất ngờ ở mùa giải năm nay.