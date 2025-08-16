Ở set 1, sau khi để đối thủ dẫn trước với cách biệt nhỏ, các cô gái Việt Nam đã lấy lại phong độ mạnh mẽ từ điểm số thứ 7. Họ thực hiện một chuỗi 9 điểm liên tiếp để kết thúc set 1 với tỷ số 25-19. Trong set này, Dominica mắc nhiều lỗi và U.21 Việt Nam tận dụng rất tốt, với 14 điểm đến từ các lỗi của đối phương.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở set 2, U.21 Dominica lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, và các tay đập Việt Nam đã khai thác hiệu quả, giành chiến thắng 25-17. Sang set 3, dù Dominica thi đấu quyết tâm và có thời điểm vươn lên dẫn trước, nhưng nỗ lực của họ vẫn không đủ để làm khó Việt Nam. U.21 Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-17, khép lại giải vô địch U.21 thế giới 2025 ở vị trí 19/24.

Trận đấu thu hút gần 90 nghìn người xem trực tiếp trên luồng của Volleyball World, chứng tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ dành cho đội bóng.