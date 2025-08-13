Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Highlight đội tuyển nữ Myanmar 1-1 Philippines: Nhà vô địch rời giải
13/08/2025 22:11 GMT+7
Đội tuyển nữ Myanmar xếp nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết. U.23 nữ Úc xếp nhì bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, Philippines chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chỉ xếp ở vị trí thứ ba và chấp nhận bị loại sớm.
