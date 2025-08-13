Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch
Video Thể thao

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/08/2025 22:29 GMT+7

Tối 13.8, hai trận đấu cuối cùng của bảng B giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra giữa U.23 nữ Úc và Timor Leste, cùng trận đấu giữa Philippines và Myanmar. Kết quả 2 trận đấu này cũng đã xác định các cặp đấu bán kết AFF Cup nữ 2025.

Tự động phát

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Đang chạy

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Highlight U.23 nữ Úc 9-0 Timor Leste: Xác định đối thủ bán kết của chủ nhà Việt Nam

Highlight U.23 nữ Úc 9-0 Timor Leste: Xác định đối thủ bán kết của chủ nhà Việt Nam

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 1-1 Philippines: Nhà vô địch rời giải

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 1-1 Philippines: Nhà vô địch rời giải

Highlight đội tuyển nữ Indonesia 1-1 Campuchia: 2 đội chia tay giải bằng trận hòa

Highlight đội tuyển nữ Indonesia 1-1 Campuchia: 2 đội chia tay giải bằng trận hòa

Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận

Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận

U.21 Việt Nam bị xử thua, FIVB cho nhận vé thay thế: Chủ nhà Indonesia phản ứng bất ngờ

U.21 Việt Nam bị xử thua, FIVB cho nhận vé thay thế: Chủ nhà Indonesia phản ứng bất ngờ

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Thắng Thái Lan lấy ngôi đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chờ đối thủ bảng B

Thắng Thái Lan lấy ngôi đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chờ đối thủ bảng B

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan: 'Chờ đợi bao năm chỉ để có một trận thắng'

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan: 'Chờ đợi bao năm chỉ để có một trận thắng'

Trận U.23 Úc với Timor Leste diễn ra một chiều. Úc sớm chiếm ưu thế với pha đánh đầu của Furphy, sau đó Jancevski nhân đôi cách biệt với một pha đệm bóng tinh tế. Tiếp theo, Furphy ghi thêm bàn thứ hai ở phút 30, và Johnston nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút xa đẹp mắt ở phút 44. Hiệp 2, Úc tiếp tục gia tăng cách biệt, với các bàn thắng từ Jancevski, Murray, và thêm 2 bàn từ Hogan Keane, kết thúc trận đấu với tỷ số 9-0.

- Ảnh 1.

U.23 nữ Úc sẽ gặp Việt Nam ở bán kết

Trong khi đó, trận đấu còn lại diễn ra kịch tính hơn. Cả Myanmar lẫn Philippines đều là những đội có truyền thống ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Philippines gây sức ép tấn công từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó toàn đội Myanmar nỗ lực đeo bám, đánh chặn các đường tấn công của đối thủ. Những cơ hội đầu tiên được đội Philippines tạo ra nhưng chưa tận dụng thành công. Trong khi đó, các nữ tuyển thủ Myanmar phòng ngự đầy chủ động. Mỗi khi kiểm soát được bóng họ cũng triển khai tấn công nhanh khiến hàng phòng ngự đội Philippines phải cảnh giác.

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Bước ngoặt của trận đấu tới khi thủ môn đội Philippines phạm lỗi với Theingi Tun và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Myanmar. Chính nữ tuyển thủ này đã thực hiện quả phạt đền và không mắc sai sót nào để nâng tỷ số lên 1-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Philippines thay đổi đến 3 người ngay từ đầu để bổ sung sức mạnh cho hàng công nhưng cũng phải đến phút 71 họ mới có bàn gỡ. Cầu thủ vào sân thay người Nina Carmelie dắt bóng đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm cận thành để gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

- Ảnh 2.

Philippines chính thức trở nhà cựu vô địch của giải

Với kết quả này, đội tuyển nữ Myanmar xếp nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết. U.23 nữ Úc xếp nhì bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, Philippines chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chỉ xếp ở vị trí thứ ba và chấp nhận bị loại sớm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 1-1 Philippines: Nhà vô địch rời giải

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 1-1 Philippines: Nhà vô địch rời giải

Đội tuyển nữ Myanmar xếp nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết. U.23 nữ Úc xếp nhì bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, Philippines chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chỉ xếp ở vị trí thứ ba và chấp nhận bị loại sớm.

Highlight U.23 nữ Úc 9-0 Timor Leste: Xác định đối thủ bán kết của chủ nhà Việt Nam

Highlight đội tuyển nữ Indonesia 1-1 Campuchia: 2 đội chia tay giải bằng trận hòa

Khám phá thêm chủ đề

Highlight U.23 nữ Úc đội tuyển nữ Việt Nam Philippines Myanmar AFF Cup nữ Bán kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận