Trận U.23 Úc với Timor Leste diễn ra một chiều. Úc sớm chiếm ưu thế với pha đánh đầu của Furphy, sau đó Jancevski nhân đôi cách biệt với một pha đệm bóng tinh tế. Tiếp theo, Furphy ghi thêm bàn thứ hai ở phút 30, và Johnston nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút xa đẹp mắt ở phút 44. Hiệp 2, Úc tiếp tục gia tăng cách biệt, với các bàn thắng từ Jancevski, Murray, và thêm 2 bàn từ Hogan Keane, kết thúc trận đấu với tỷ số 9-0.

U.23 nữ Úc sẽ gặp Việt Nam ở bán kết

Trong khi đó, trận đấu còn lại diễn ra kịch tính hơn. Cả Myanmar lẫn Philippines đều là những đội có truyền thống ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Philippines gây sức ép tấn công từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó toàn đội Myanmar nỗ lực đeo bám, đánh chặn các đường tấn công của đối thủ. Những cơ hội đầu tiên được đội Philippines tạo ra nhưng chưa tận dụng thành công. Trong khi đó, các nữ tuyển thủ Myanmar phòng ngự đầy chủ động. Mỗi khi kiểm soát được bóng họ cũng triển khai tấn công nhanh khiến hàng phòng ngự đội Philippines phải cảnh giác.

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Bước ngoặt của trận đấu tới khi thủ môn đội Philippines phạm lỗi với Theingi Tun và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Myanmar. Chính nữ tuyển thủ này đã thực hiện quả phạt đền và không mắc sai sót nào để nâng tỷ số lên 1-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Philippines thay đổi đến 3 người ngay từ đầu để bổ sung sức mạnh cho hàng công nhưng cũng phải đến phút 71 họ mới có bàn gỡ. Cầu thủ vào sân thay người Nina Carmelie dắt bóng đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm cận thành để gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Philippines chính thức trở nhà cựu vô địch của giải

Với kết quả này, đội tuyển nữ Myanmar xếp nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Thái Lan ở bán kết. U.23 nữ Úc xếp nhì bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, Philippines chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chỉ xếp ở vị trí thứ ba và chấp nhận bị loại sớm.